Tempesta d’amore | anticipazioni tedesche | GORAN torna e fa esplodere un NUOVO TRIANGOLO!

Anticipazioni Tempesta d’amore trama puntate 23-29 aprile 2018 : Beatrice rapisce Fabien e minaccia di ucciderlo! : Anticipazioni Tempesta d’amore trama puntate da lunedì 23 a domenica 29 aprile 2018: Fabien e Tom in pericolo, Tina esce dal coma, Alicia perdona Christoph Anticipazioni Tempesta d’amore: pur di riavere Tom e fuggire via, Beatrice arriva a rapire Fabien! Rebecca scopre una verità inquietante su sua madre, mentre Melli inizia a guardare André con occhi diversi! Pronte a stupirci come non mai sono le Anticipazioni ...

Tempesta d’amore - anticipazioni tedesche : il funerale di DAVID HOFER [FOTO] : Sono puntate drammatiche quelle che stanno andando in onda in Germania in questi giorni. Negli episodi tedeschi di Tempesta d’amore è infatti terminata da poco una tragica storyline che ha coinvolto alcuni dei personaggi più amati della soap, chiudendosi nel peggiore dei modi. Ecco cos’è accaduto… Tempesta d’amore, anticipazioni tedesche: DAVID muore Come sappiamo, in Germania si è appena conclusa una linea narrativa breve ma intensissima che ...

Anticipazioni Tempesta d’amore - trame tedesche : la verità su David : Tempesta d’amore, Anticipazioni puntate tedesche: Tina viene ingannata La vita sentimentale di Tina Kessler sarà al centro dell’attenzione nelle puntate tedesche di Tempesta d’amore. La giovane cuoca del Furstenhof, che nelle trame italiane sta lottando tra la vita e la morte, presto si riprenderà, riuscirà a riavere il piccolo Tom e troverà anche un nuovo amore. Tina infatti si innamorerà di Nils e sarà ricambiata. Presto ...

Tempesta d’amore - puntate prossima settimana : Beatrice uccide Tina? : Anticipazioni Tempesta d’amore, 15-21 aprile: Beatrice viene smascherata settimana ricca di novità a Tempesta d’amore. Negli episodi dal 15 al 21 aprile, Nils riuscirà a sottrarre il figlio a Beatrice per portarlo in ospedale da Tina. La Kessler uscirà dal coma grazie al piccolo Tom, ma ben presto la sua vita verrà messa di nuovo a repentaglio. Beatrice infatti inietterà una sostanza nel corpo di Tina che la farà cadere nuovamente ...

Tempesta d’amore - anticipazioni puntate tedesche : DAVID MUORE!!! : Un nuovo, grande dramma ha da poco sconvolto le puntate tedesche di Tempesta d’amore! Negli scorsi giorni i telespettatori d’Oltralpe della soap sono stati tenuti col fiato sospeso da una trama drammatica che ha coinvolto due dei personaggi in assoluto più amati delle ultime stagioni: Tina (Christin Balogh) e DAVID (Michael N. Kühl). E, purtroppo, non ci sarà un happy end… Ecco infatti cosa è accaduto negli episodi di Sturm der Liebe appena ...

Tempesta d’amore - anticipazioni tedesche : nuovo amore per MICHAEL? : Degli scenari interessanti si apriranno per i telespettatori tedeschi di Tempesta d’amore! Nei prossimi episodi in onda sui teleschermi d’oltralpe, infatti, uno dei personaggi storici della soap si avvicinerà pericolosamente ad una delle new entry della quattordicesima stagione con conseguenze davvero imprevedibili… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe in onda in Germania verso la fine di maggio! Tempesta d’amore, ...

Tempesta d’amore - anticipazioni italiane : ELLA torna al Fürstenhof ed è irriconoscibile! : Un clamoroso colpo di scena è in arrivo nelle puntate italiane di Tempesta d’amore! Proprio quando nulla sembrerà più ostacolare l’happy end tra Rebecca Herz (Julia Alice Ludwig) e William Newcombe (Alexander Milz), infatti, ELLA Kessler (Victoria Reich) tornerà inaspettatamente al Fürstenhof con novità davvero sconvolgenti… Ecco dunque cosa accadrà nelle puntate di Sturm der Liebe presto in onda sui nostri teleschermi! Tempesta d’amore, ...

Tempesta d’amore - anticipazioni italiane : Melli si innamora di nuovo di André? : Continuano le peripezie amorose di André Konopka (Joachim Lätsch) e Melli Sonnbichler (Bojana Golenac)! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, infatti, questa amatissima coppia sarà ancora al centro di un tira e molla sentimentale dai risultati sempre più incredibili. Ecco dunque cosa ci attende negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia! Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: André cerca di far ingelosire ...

Tempesta d’amore - anticipazioni italiane : Christoph “tradisce” Alicia - che spezza il cuore a Viktor! : Sarà un vero e proprio groviglio di sentimenti quello in arrivo nei prossimi episodi italiani di Tempesta d’amore! Con l’annata numero tredici ormai in dirittura di arrivo, infatti, il triangolo che sarà al centro della prossima stagione inizierà presto a prendere forma con sviluppi davvero inaspettati… Ecco dunque cosa nelle puntate di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia! Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Christoph fa ...

Tempesta d’amore - anticipazioni tedesche : svelato il mistero di CARSTEN - il “falso DAVID” : Una trama a dir poco clamorosa si è da pochissimo conclusa nelle puntate tedesche di Tempesta d’amore! Come anticipato ormai da parecchie settimane, nella prossima stagione ci sarà il misterioso “ritorno” di uno dei personaggi più amati degli ultimi anni della soap. Ed ora è stato finalmente svelato ciò che accadrà davvero… Ecco infatti cosa è accaduto negli episodi di Sturm der Liebe appena andati in onda in Germania! Tempesta d’amore, ...

Anticipazioni Tempesta d’amore trama puntate 16-22 aprile 2018 : Astrid - una donna misteriosa - arriva al Furstenhof! : Anticipazioni Tempesta d’amore trama puntate da lunedì 16 aprile a domenica 22 aprile 2018: Astrid è la mamma di Rebecca? Beatrice vuole uccidere Tina! Anticipazioni Tempesta d’amore: Beatrice vuole sbarazzarsi di Tina. Christoph, pur di nascondere i suoi intrighi, racconta una grossa bugia ad Alicia, finendo per avvicinarla ancora di più a Viktor! Michael e l’amara scoperta su Natascha! A caratterizzare ...

