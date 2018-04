Teatro | Ottavia Piccolo al Biondo di Palermo

calcioweb.eu

: Palermo, teatro Biondo: Ottavia Piccolo racconta un’odissea dei nostri giorni | Siciliainformazioni - Sicinform : Palermo, teatro Biondo: Ottavia Piccolo racconta un’odissea dei nostri giorni | Siciliainformazioni - GiuseppeBosso : Ritrovarsi con lo stesso affetto di sempre. Cinzia Cordella, 'La strana coppia' con Claudia Cardinale e Ottavia Fus… - MariannaOcch : RT @TeatroStabile: ??Ottavia Piccolo, 'aeterna puella' di immenso spessore L'appassionante messinscena di 'Occident Express' di Stefano Mass… -

(Di martedì 17 aprile 2018), 17 apr. (AdnKronos) –e l’Orchestra Multietnica di Arezzo diretta da Enrico Fink sono i protagonisti di Occident Express (Haifa è nata per star ferma) di Stefano Massini, che debutta aldivenerdì 20 aprile alle ore 21.00. Repliche fino al 29 aprile. Prodotto dalStabile dell’Umbria e Officine della Cultura, lo spettacolo racconta l’incredibile storia di Haifa Ghemal, un’anziana donna di Mosul che nel 2015 si mise in fuga con la nipotina di 4 anni percorrendo 5000 chilometri, dall’Iraq al Baltico, attraverso la cosiddetta ‘rotta dei Balcani”. Una storia vera, unpezzo di vita vissuta che compone il grande mosaico dell’umanità in cammino. Haifa non sceglie di mettersi in cammino: qualcosa di più grande decide per lei, obbligandola a lasciarsi tutto alle spalle. Una donna ...