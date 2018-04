Teatro alla Scala di Milano | a 150 anni dalla morte di Rossini una mostra ne celebra il

Al via la rassegna "Un Teatro Per Tutti" - un cartellone collaterale alla stagione17/18 : Gli spettacoli sono in programma nei mesi di aprile e maggio, tutti ad un prezzo speciale con ingresso a soli 10 euro. Si inizia domenica 15 aprile con il Gruppo teatrale Caos di Porto Empedocle ...

Milano. Dal Teatro alla Scala parte la maratona di #steminthecity : Tutto pronto per la seconda edizione di #steminthecity, l’iniziativa promossa dal Comune di Milano per promuovere la diffusione delle discipline

Disabilità - alla ribalta esempi di vita per i figli 'dal web al Teatro' : A Bologna si svolgerà il Festival dedicato alla Disabilità , dove si potrà dibattere sull'argomento in una quattro giorni di incontri e spettacoli. La vera sorpresa dell'evento saranno i ragazzi ...

Dal Teatro - alla danza e ritorno. Chorós di Alessio Romano da stasera al Piccolo : Sembra quasi un ritorno alle origini e agli archetipi della danza contemporanea - e cioè della contemporaneità tout court - quello che il regista e coreografo Alessio Maria Romano regala agli spettatori di Chorós, in scena stasera e domani al Piccolo di Milano. Nel 1912 il Fauno del grande ballerino Vaslav Nijinsky aprì su un mondo inaspettato, buttandosi alle spalle il balletto classico per esibire - stimolato da una ...

Roma - 6 aprile : al Teatro Palladium Aprile in Danza : NON VAL ACQUA AL MIO GRAN FOCO : ... 00154 Roma Prezzi spettacoli: intero ' 15 / ridotto ' 10 / studenti ' 5 Tra il XV e XVI secolo, si sviluppa in Italia un genere musicale, in origine a carattere popolare, che contenderà al madrigale ...

L'addio a Luigi De Filippo : l'affetto di amici e colleghi alla camera ardenti al Teatro Parioli : Sulla bara la coppola scura e la sciarpa grigia che usava in scena, anche nell'ultimo Natale in casa Cupiello. Accanto il cavalletto con il suo volto in primo piano, sorridente, il gonfalone del ...

Processi alla storia - Steve Jobs imputato al Teatro Manzoni di Milano : colpevole o innocente? Il verdetto lo decide il pubblico : “È un format di cui sono orgogliosa e che proteggo molto”. Elisa Greco, curatrice e autrice de “I Processi della storia”, andato in scena lunedì 26 marzo sul palco del teatro Manzoni di Milano, racconta il suo progetto giunto all’ottava edizione. “Non esiste più la barriera tra palcoscenico e platea ma è un dialogo costante e la cosa che mi diverte di più è che alla fine il pubblico continua a farsi le domande”. Al centro del dibattito milanese ...

Teatro Italia di Acerra - sold out alla commedia sentimentale di Bova e Francini : Una serata particolare quella di ieri al Teatro Italia di Acerra, in occasione dello spettacolo teatrale 'Due', commedia scritta e diretta da Luca Miniero che vede in scena due icone del cinema e del Teatro Italiano: Raoul Bova e Chiara Francini. La trama La piéce, che sta riscontrando grande successo in tutti i teatri nazionali, racconta la storia di una coppia di fidanzati che convivono da ben sette anni sotto lo stesso testo: emergono, ...

Polemica a Pordenone : "Bestemmie alla Madonna nello spettacolo al Teatro Verdi" : E È lui a guidare l'offensiva dalle pagine del Il Gazzettino : ' Ancora bestemmie negli spettacoli del Teatro Verdi di Pordenone, dove continuano a essere proposti eventi di dubbia qualità, conditi ...

Teatro pieno a Vicenza per il lancio della campagna elettorale - Otello Dalla Rosa : 'Ai vicentini diciamo : siamo dalla tua parte' : Che la politica si costruisce anche, e meglio, dal basso. Tutto l'opposto di quanto sta avvenendo nel centrodestra dove il candidato per Vicenza verrà deciso dai partiti, nelle segrete stanze romane ...

Dite alle sirene che ripasso : Teatro - musica e crowdfunding insieme a persone che scontano la pena in misura alternativa alla detenzione : Gli spettacoli delle precedenti edizioni, andati in scena a Bologna alla sala Centofiori, al teatro Arena del Sole e al teatro Auditorium Manzoni, hanno visto la partecipazione del jazzista Paolo ...

Dalla Pergola... al circo : la Ricci prende in giro il Teatro di Massa - poi le scuse : L'attrice ironizza contro il tendone da circo all'interno del quale si tengono gli spettacoli di prosa dopo il sequestro del teatro Guglielmi. Poi due video di scuse e una proposta di aiuto