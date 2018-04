blogo

: Tapiro d'oro ad Alessia Marcuzzi alla finale dell'Isola dei Famosi 2018 - tvblogit : Tapiro d'oro ad Alessia Marcuzzi alla finale dell'Isola dei Famosi 2018 - Varych4 : Tapiro d'oro ad Alessia Marcuzzi alla finale dell'Isola dei Famosi 2018 - ilmessaggeroit : #isoladeifamosi Valerio Staffelli consegna in diretta tapiro d'oro ad Alessia Marcuzzi, il pubblico urla ?«fuori!» -

(Di martedì 17 aprile 2018)d'oro adnel corsodei. Valerio Staffelli, irrompe, a sorpresa, in studio, per mettere la parola fine (?!) ad una vera e propria saga che va avanti, ormai, da settimane. Da quando, in pratica, Eva Henger ha confessato candidamente di aver visto Francesco Monte fumare una canna prima'inizio'avventura in Honduras. Ilforo consegna l'ennesimo ambito riconoscimentopadrona di casa, visibilmente provata da tutto il polverone, sollevato da Striscia La Notizia: "Ad un certo punto non vi ho visto più perché dovevo andare in onda e vedevo alcune cose che non mi piacevano e mi facevano stare male. E' lalasciamo spazio ai concorrenti".prosegui la letturad'oro addeipubblicato su TVBlog.it 17 aprile00:25.