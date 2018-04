Tanti appuntamenti in settimana a Le cafe des artistes

MARSALA : AD APRILE - TEATRO E Tanti ALTRI APPUNTAMENTI : Numerosi gli APPUNTAMENTI che si terranno in città, riportati sul portale turistico www.turismocomuneMARSALA.com, in cui spiccano gli spettacoli della Stagione teatrale promossa dall'Amministrazione ...

Pasqua e Pasquetta al Museo Neoclassico di Palazzo Milzetti : Tanti appuntamenti fino a metà aprile : Il Festival sarà promosso attraverso molteplici linguaggi espressivi: workshop e laboratori nelle scuole, momenti di formazione con insegnanti, educatori, famiglie, ma anche spettacoli di musica, ...

Il calendario AIGAE è ricco di promozione : Tanti appuntamenti nel periodo pasquale : tanti eventi per tutto il periodo pasquale, AIGAE (Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche) fa il punto: “Alle 20 in punto di oggi, Venerdì Santo tutte le luci nelle strade e nelle case di Pennabilli, in provincia di Rimini, si spegneranno e rischiarati solo da candele e torce i figuranti si metteranno in moto, percorrendo tutto il centro storico, con partenza dalla Chiesa della Misericordia – aperta soltanto in questa ...

Serie C : 'paura di vincere' - come mancare gli appuntamenti più imporTanti : Senza voler scomodare a tutti i costi esperti e psicologi del settore, esiste un fenomeno caratteristico del mondo degli sportivi, soprattutto in campo agonistico, che si chiama Nikefobia. Il termine significa 'paura di vincere' e deriva dal greco 'nike' (vittoria) e 'phobos' (paura). Tale fobia si manifesta quando gli atleti mancano sistematicamente gli appuntamenti più importanti, quelli per intenderci che fanno raggiungere gli obbiettivi, ...

Ubisoft alla GDC 2018 tra Tanti ospiti e appuntamenti tutti da scoprire : alla Games Developers Conference (GDC) 2018, che inizierà lunedì 19 marzo e durerà fino a venerdì 23 marzo, Ubisoft cercherà di ispirare i partecipanti con un programma diversificato di presentazioni e portavoce. Le sessioni evidenzieranno le ultime innovazioni tecniche, l'approccio alla gestione dei marchi a lungo termine, le lezioni apprese dallo sviluppo di titoli live e AAA, e molti altri aspetti relativi all'esperienza dei team di Ubisoft.I ...

Tanti auguri FIGC - appuntamenti speciali Rai per i 120 anni del calcio azzurro : Giovedi 15 marzo 2018, la Federazione Italiana Giuoco calcio taglia il traguardo dei 120 anni. Per celebrare la ricorrenza, la Rai, storico partner della FIGC e da sempre la televisione della maglia azzurra, dedicherà all’anniversario una serie di approfondimenti e di spazi informativi nella sua quotidiana programmazione televisiva e radiofonica. Saranno interventi con modalità differenti che porranno l’attenzione del ...