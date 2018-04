leggo

: #Tajani incontra #Macron: «Il Parlamento e i cittadini sono al centro del progetto europeo» - leggoit : #Tajani incontra #Macron: «Il Parlamento e i cittadini sono al centro del progetto europeo» - marcodilecce : #Macron visita il Parlamento Europeo e incontra #tajani per parlare sul tema #Siria -

(Di martedì 17 aprile 2018) Queste risorse devono servire, tra le altre cose, per un piano Marshall per l'Africa, per rafforzare il controllo delle frontiere esterne e per sostenere l'economia reale. Condividiamo anche l'...