Superenalotto | 6 da 130 mln Caltanissetta

corrieredellosport

: #SuperEnalotto, a #Caltanissetta un 6 da oltre 130 milioni di euro. Si tratta della quinta maggior vincita di sempr… - RaiNews : #SuperEnalotto, a #Caltanissetta un 6 da oltre 130 milioni di euro. Si tratta della quinta maggior vincita di sempr… - SkyTG24 : Superenalotto, maxi vincita a Caltanissetta: centrato 6 da 130 milioni - MediasetTgcom24 : Superenalotto: centrato un '6' da 130 milioni a Caltanissetta #superenalotto -

(Di martedì 17 aprile 2018) ANSA, - ROMA, 17 APR - Sei da oltre 130 milioni centrato questa sera al. La vincita è stata registrata in un punto vendita di. Il punto vendita si trova in via Vitaliano ...