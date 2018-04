“Superenalotto | è record!” Vincita da 130milioni di euro Ecco numeri della combinazione

caffeinamagazine

(Di martedì 17 aprile 2018) Per chi ha imbroccato la sestina vincente la vita da oggi è tutta un’altra cosa. Un bel sei, tondo tondo, al Superenalotto per unada 130 milioni diè stato realizzato questa sera in un punto vendita di via Vitaliano Brancati 15 a Caltanissetta, in Sicilia. E non è finita qui. Visto che la stessa giocata ha realizzato anche un 5 e quattro 4. Lavincente è 12, 23, 39, 54, 72, 73,che il fortunato vincitore non dimenticherà mai. Il 6 ammonta a 130.195.242,12, il 5 a 19.072 e il 4.334,92. La, comunica Sisal, è stata realizzata tramite una “schedina 2 pannelli” nell’edicola Totip Tris Uno del comune siciliano. Si tratta del primo grande montepremi ad essere sottoposto alla nuova tassazione delle vincite eccedenti i 500, entrata in vigore dal primo ottobre 2017, che ha raddoppiato il prelievo fiscale dal 6% al ...