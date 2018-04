Superenalotto | centrato il «6» da 130 milioni A Caltanissetta vinto il premio più alto

Superenalotto - festa a Caltanissetta : centrato un 6 da oltre 130 - 2 milioni di euro. È la quinta vincita più alta di sempre : vincita record. Un sei da oltre 130 milioni di euro centrato questa sera al SuperEnalotto . La vincita è stata registrata in un punto vendita di C alta nissetta . La stessa giocata ha realizzato...

Superenalotto - a Caltanissetta centrato il 6 : vinti oltre 130 milioni di euro : centrato il 6 al Superenalotto . La giocata vincente, da più di 130 milioni di euro , è stata registrata in un punto vendita di Caltanissetta . La combinazione vincente è 12, 23, 39, 54, 72, 73. Una vincita, comunica Sisal, che è stata realizzata tramite una “schedina 2 pannelli” nel punto vendita di via Vitaliano Brancati 15 del comune siciliano. Il jackpot ammonta a 130.195.242,12 euro . Con la stessa giocata sono stati realizzati ...

Superenalotto - centrato un 5+ da record ma manca ancora il 6 : jackpot più alto d'Europa : ancora nessun 6 nell'ultima estrazione del SuperEnalotto , ma un fortunato giocatore di Giardini Naxos, in provincia di Messina, ha centrato un 5+ e si porta quindi a casa oltre 775mila euro e l'invidiabile...

Estrazione Lotto di sabato 24 marzo. Superenalotto - centrato un 5+ da 775 mila euro a Giardini Naxos : Su Leggo.it le estrazioni di Lotto e 10e Lotto di sabato 24 marzo : ecco i numeri vincenti, a seguire le quote. Superena Lotto , nessun 6 ma centrato un 5+1 da 775.531,85 euro ai Giardini Naxos , in ...

Superenalotto : nessun 6 centrato e il jackpot vola 99 - 6 milioni di euro : Nell’estrazione SuperEnalotto di martedì 13 febbraio 2018, nessun o centra il 6, il jackpot cresce e sfiora i 100 miglioni di euro . Il jackpot del SuperEnalotto vola sempre più in alto, nessun o riesce a centrare la sestina fortunata nel concorso del 13 febbraio e il premio di prima categoria raggiunge i 99,6 milioni di euro . Il montepremi attuale si piazza al […]

Superenalotto : centrato un 5+1 da oltre 578mila euro : Nell’estrazione SuperEnalotto di martedì 6 febbraio 2018, in mancanza del 6, c’è un 5+1 da oltre 578mila euro, centrato in provincia di Salerno. Il Jackpot del SuperEnalotto fa un altro passo avanti verso il traguardo a tre cifre. Dopo il concorso di martedì 6 febbraio, in cui nessuno ha centrato il “6”, il superpremio targato Sisal raggiunge i 96,4 milioni, […]