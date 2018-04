Superbelli | nip e mezzi vip | ecco il gieffe firmato d' Urso

ilgiornale

(Di martedì 17 aprile 2018) Sono passati quasi vent'anni dall'avvento del primo Grande Fratello - in Italia correva l'anno 2000 - ma il format Endemol "che ha cambiato la tv generalista nel mondo", secondo le parole di Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5 che ha appena rinnovato la grafica del logo e la sigla del Tg5, resiste. Questa sera, dalle 21,35 circa sulla rete ammiraglia Mediaset (ma anche live tutti i giorni dalle 10 alle 2 su Mediaset Extra, più varie strisce alle 16,10 su Canale 5 e alle 19,15 su Italia 1 e poi sui social e sulla App Mediaset Fan), parte l'edizione numero 15 del Grande Fratello, "nella versione pura e originale" come la definisce Barbara d', per differenziarla da quella "vip", al timone ancora una volta del programma dopo la terza e la quarta edizione. E in qualche modo un cerchio editoriale si chiude intorno all'inarrestabile conduttrice che porterà i contenuti della casa del ...