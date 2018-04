Sui bus Cotral l' autista-controllore

Passeggeri "spia" Sui bus : buono spesa da 150 euro per chi segnala i furbetti : L'azienda del trasporto pubblico locale di Bolzano è alla ricerca di 50 figure professionali molto particolari: dovranno fare la "spia" a bordo dei bus per segnalare la presenza di "portoghesi"...

Il Partito Islamico va alle elezioni in Belgio : "Introdurremo la Sharia e separeremo uomini e donne Sui bus" : Cosa ne pensa la politica belga Ok, un Partito basato sulla Sharia sembra un po' eccessivo? Ora bisogna vedere in che modo reagirà la società belga, completamente anestetizzata e piegata al ...

Trasporti : assessore Verona - per sicurezza Sui bus telecamere e controlli con i 'rangers' (2) : (AdnKronos) - "Misure queste ultime che abbiamo chiesto all'azienda di Trasporti di aumentare decisamente, così da garantire al massimo la sicurezza sui mezzi pubblici". "E i primi dati di customer satisfaction da parte degli utenti ci danno ragione: i cittadini veronesi si ritengono ragionevolmente

Abusata da una suora a 14 anni - Eva muore Suicida : Eva Sacconago si è uccisa a 26 anni nella sua abitazione di Busto Arsizio, nel giugno del 2011. Dopo la sua morte i genitori hanno scoperto lettere e mail scritte della suora che 13 anni prima aveva abusato di lei. Suor Maria Angela Farè viene processata e condannata per abusi sessuali a tre anni di reclusione.Continua a leggere

Controlli della polizia di Siracusa Sui bus per le gite scolastiche : Con l'inizio della stagione primaverile, la polizia stradale di Siracusa ha avviato l' attuazione del protocollo d'intesa siglato tra la polizia Stradale ed il Ministero dell'Istruzione , MIUR, , nel ...

Chiesti i dati dei pazienti Usa Facebook fa business Sui malati Nuova tegola per Mark Zuckerberg : Si apre un nuovo capitolo nella controversa vicenda legata alla diffusione dei dati degli utenti Facebook. Sulla scia dello scandalo Cambridge Analytica, il social network fondato da Mark Zuckerberg ha ammesso di aver discusso con istituzioni mediche Segui su affaritaliani.it

Il Mini Me di Austin Powers ricoverato per abuso di alcol/ Ha tentato il Suicidio il 49enne attore americano : Il Mini Me di Austin Powers ricoverato per abuso di alcol: ha tentato il suicidio il 49enne attore americano. Di nuovo in ospedale per alcol l’attore affetto da nanismo(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 14:09:00 GMT)

Abusi Sui figli piccoli dei dipendenti della Banca d'Italia : l'arresto del maestro che imbarazza l'asilo Montessori : Abusi sessuali su dodici bambine tra i 3 e i 5 anni. Nella scuola Montessori interna alla sede della Banca d'Italia, frequentata dunque dai figli dei dipendenti di via Nazionale. Ora che il docente di ...

