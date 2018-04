Stupra e strangola il nipotino 11enne | condannato a morte

Stuprata e strangolata una bimba di 11 anni : Una bimba di 11 anni, Camila Borda, è stata Stuprata e uccisa da un vicino di casa, Josè Carlos Varela. L'incidente è avvenuto a Junìn, in provincia di Buenos Aires in Argentina. Violentata e strangolata E' successo tutto verso mezzogiorno di ieri, quando Camila si è allontanata dalla propria casa per recarsi con la sua bici in un negozio lì vicino per comprare il pane. Dopo parecchie ore di assenza e dopo aver visto che la bimba non tornava a ...