Studio italiano localizza la sede della schizofrenia nel cervello

Tumori : nuova combinazione di farmaci - è italiano il primo Studio al mondo : La Fondazione Nibit – Network italiano per la bioterapia dei Tumori presenterà il 16 aprile al congresso annuale dell’American Association for Cancer Research (Aacr) in programma a Chicago, i risultati preliminari dello studio Nibit-M4, pensato per valutare per la prima volta la combinazione di un farmaco epigenetico e di un farmaco immunoterapico nel trattamento del melanoma metastatico, completamente made in Italy e supportato in ...

Tumore al seno : i contraccettivi non ne aumentano il rischio - lo Studio italiano : I contraccettivi ormonali combinati (Chc), quelli cioè a base di estrogeno e progestinico, sono i metodi di contraccezione più utilizzati nel mondo, ma spesso sono accusati di favorire la comparsa di Tumore al seno. Uno studio li ‘assolve’: la ricerca è stata condotta dall’università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. Lo studio ha riguardato un campione di 2.527 donne a rischio familiare di Tumore al seno, anche portatrici ...

Medicina - Studio italiano : fratture del femore in aumento solo negli ‘over 85’ : Il numero complessivo di fratture femorali negli anziani italiani è aumentato in media del 5.5% in 8 anni dal 2007 al 2014, per un totale di 741.633 fratturati (568.203 donne e 173.430 uomini), con un incremento massimo registrato nel sesso maschile (+12.9% contro il 3.6% delle donne). L’aumento delle fratture è dovuto ormai ai soli ‘over 85′ che rappresentano il 43,75% (324.459 fratture) del totale delle fratture di femore. Le ...

Tumori da cellulare : ecco lo Studio italiano che conferma la pericolosità di telefonini e radiazioni per la salute umana : Uno studio dell’Istituto Ramazzini di Bologna riapre un argomento molto discusso negli ultimi anni, ma sempre più controverso: i cellulari (e le radiazioni attraverso le quali si propagano i segnali) possono causare Tumori? Nel 2011, l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) ha classificato la radiazione a radiofrequenza (RFR) come un possibile agente cancerogeno per l’uomo. Secondo l’IARC, studi condotti su animali, così come ...

Tumori - le prime terrificanti conferme dallo Studio scientifico italiano : rischiano cuore e cervello : Un lieve aumento di Tumori al cuore e al cervello, dovuto all’esposizione alle radiazioni a radiofrequenza emesse da ripetitori della telefonia mobile e a quelle, più dirette sull’organismo, emesse dai cellulari. Sono i primi dati dello studio appena pubblicato su ’Environmental Research’ dall’Istit

Sicurezza informatica del servizio sanitario italiano : il prof. Baiardi dell’Università di Pisa nel gruppo di Studio : Il professore Fabrizio Baiardi dell’Università di Pisa è uno degli undici esperti che darà vita a “Cybersecurity”, il primo gruppo di studio costituito a livello nazionale per la difesa dei dati informatici del servizio sanitario italiano. Annunciata nei giorni scorsi e coordinata dall’Istituto Superiore di Sanità, l’iniziativa è nata su impulso del Centro Nazionale di Tecnologie Innovative in Sanità Pubblica. “Studieremo strategie specifiche – ...

Gravidanza - Studio italiano : la dieta vegana può provocare danni neurologici al feto : Gravidanza, studio italiano: la dieta vegana può provocare danni neurologici al feto In due anni sono triplicati i casi di deficit di vitamina B12 durante la gestazione: tra le cause figurano anche i due regimi alimentari Continua a leggere L'articolo Gravidanza, studio italiano: la dieta vegana può provocare danni neurologici al feto è su NewsGo.

«Perché abbiamo assunto un software nel nostro Studio legale italiano» : Che cosa significa introdurre un sistema di intelligenza artificiale in uno studio legale italiano? Quali sono vantaggi, svantaggi e perplessità? Ecco cos’è accaduto all’interno di Portolano Cavallo, il primo studio legale in Italia ad aver adottato Luminance, tecnologia all’avanguardia sviluppata dai matematici dell’Università di Cambridge ...

Tumori - Studio italiano : scoperta una nuova proteina “bersaglio” contro il cancro al colon : Tumori, studio italiano: scoperta una nuova proteina “bersaglio” contro il cancro al colon La ricerca dell’Università del Salento promette di contrastare una patologia che è in cima alla classifica dei “big killer” Continua a leggere L'articolo Tumori, studio italiano: scoperta una nuova proteina “bersaglio” contro il cancro al colon sembra essere il primo su NewsGo.

Tumori - Studio italiano : scoperta una nuova proteina 'bersaglio' contro il cancro al colon : ... promette di contrastare una forma di tumore che resta in cima alla classifica dei "big killer", nonché la seconda per frequenza in Italia e nel mondo. Nel caso del cancro del colon retto, la ...

Islamisti con la borsa di Studio : erano pagati dallo Stato italiano : Sono tutti e tre tunisini. Ma a Nafaa Afli (27 anni), Bilel Mejri (26 anni) e Marwen Ben Saad (31 anni) lo Stato italiano pagava la borsa di studio all'università di Torino. Peccato che i tre immigrati, che avevano ottenuto un permesso di soggiorno per studiare nel Belpaese, fossero legati allo Stato islamico e volessero colpire quello stesso Occidente che li aveva accolti (guarda il video). Adesso sono stati indagati perché ...

“Addio calcoli renali!”. Il rimedio naturale che scienza conferma. Una vera e propria rivoluzione : “300 pazienti su 300 sono guariti” rivela uno Studio tutto italiano : Può una pianta risolvere un grave problema di salute? Evidentemente sì. Parliamo degli estratti di una pianta brasiliana che favoriscono la guarigione dopo un’operazione di calcoli. È un’interessante realtà, confortata da dati scientifici, presentati anche al Primo Simposio Nazionale sulla Nutraceutica in Urologia, svoltosi a Rovigo. Tra i protagonisti il Phyllanthus Niruri, pianta il cui uso salutistico in Sud America e in Amazzonia ...

Sclerosi multipla : Studio italiano individua cellule riparatrici della mielina : Staminali presenti nel cervello, in particolari condizioni, possono aggiustare il tessuto cerebrale danneggiato

Psicologia - Studio italiano : l’uso problematico di Facebook più diffuso tra le ragazze : Da due meta-analisi pubblicate su due riviste (il ‘Journal of Affective Disorders’ e ‘Computers in Human Behavior’) da Claudia Marino, Gianluca Gini e Alessio Vieno, del dipartimento di Psicologia dello sviluppo e della socializzazione dell’Università di Padova, in collaborazione con Marcantonio Spada della London South Bank University, è emerso che quando l’uso di Facebook è caratterizzato da ...