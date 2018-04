Striscia la Notizia mostra la lite fuori onda tra Cecilia e Elena

lanostratv

: RT @PasqualeInf77: Dedicato a STRISCIA LA NOTIZIA - PasqualeInf77 : RT @PasqualeInf77: Dedicato a STRISCIA LA NOTIZIA - Libero_official : Striscia la Notizia scatenata contro De Martino: disintegrato l'inviato dell'Isola, così - Momo23Jaja : @_iLaiLa_ Eh...solo quando c era la partita, striscia la notizia è andata in onda 5 mn -

(Di martedì 17 aprile 2018)Morali a: “Capriotti ci provava con Amaurys”lahato questa sera nella sua rubrica de i nuovi mostri latraCapriotti eMorali avvenuta durante undomenica da Barbara d’Urso. Le due hanno litigato violentemente anche in diretta a Domenica Live, ma durante uno stacco a nero le due prime donne dell’Isola dei Famosi non hanno gettato le armi e sono volati anche insulti.ha addirittura affermato chefosse una vipera e si è anche chiesta come faceva uno come Scintilla a stare come lei. La Morali non si è affatto fatta mettere i piedi in testa e ha urlato: “Sta zitta e parla del tuo matrimonio che non sapevi fare niente all’Isola. E quando ci provavi con Amaurys nel letto attaccato a lui? Hai il marito a casa ma stai zitta fai pena!” La Capriotti ha ribadito ...