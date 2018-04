Strip Fortnite è l' ultimo stratagemma degli YouTuber per sfruttare il trend del momento

eurogamer

(Di martedì 17 aprile 2018)è l'indiscusso videogioco del, al centro di un successo planetario, e sembra che alcuni creatori di contenuti su YouTube abbiano trovato la giusta formula per combinare questoa un altro sempre molto apprezzato dal pubblico della piattaforma, quello della sessualità.è infatti uno dei format in cima alle classifiche di YouTube, che consiste nel far spogliare qualcuno ad ogni uccisione del celebre Battle Royale di Epic Games. I protagonisti giocano dal vivo o riproducono le trasmissionistreamer più famosi di, spogliando se stessi o molto più spesso una ragazza dallo spiccato fascino. Basta poi piazzare un'immagine di anteprima assolutamente fuorviante e il successo è garantito, con milioni di visualizzazioni assicurate.Coloro che sperano di assistere a uno spogliarello completo finiscono irrimediabilmente col rimanere profondamente ...