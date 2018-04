Stress emotivo o tensione rivelano problemi cardiologici | “Mai sottovalutare i piccoli

meteoweb.eu

: Primo tempo difficile ed equilibrato. Dopo lo stress emotivo di Madrid credo sia pure normale. Ma ci ha pensato Dou… - izebrone : Primo tempo difficile ed equilibrato. Dopo lo stress emotivo di Madrid credo sia pure normale. Ma ci ha pensato Dou… - blacksugasfire : Ad un mio amico sono arrivate le copie del suo libro il giorno in cui BamBam doveva pescare la carta nera e niente,… - ilaria_beltrami : l'intestino, detto anche 'cervello emotivo'... #salutebenesserepsicologico -

(Di martedì 17 aprile 2018) Riparte il Progetto Itinerante Nazionale di Prevenzione Cardiovascolare, “Truck Tour Banca del Cuore 2018”, promosso dalla Fondazione per il Tuo Cuore – HCF Onlus dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile e di Federsanità-ANCI. Da mercoledì 18 aprile a venerdì 20 aprile dalle ore 9 alle ore 19 un Jumbo Truck appositamente allestito si fermerà per tre giorni sul Lungomare Vittorio Emanuele III – antistante il Palazzo della Prefettura, per offrire a tutti i cittadini la possibilità di sottoporsi ad uno screening cardiologico gratuito. Nello specifico, durante le giornate di manifestazione saranno offerti gratuitamente: screening di prevenzione cardiovascolare comprensivo di esame elettrocardiografico e screening aritmico; una stampa ...