Straordinaria amministrazione e comunione legale dei coniugi

(Di martedì 17 aprile 2018) La Cassazione del 6.4.2018 n. 8525 ha affermato che l'applicabilità dell'art. 184 cc presuppone l'effettiva autonoma disposizione di un bene comune da parte di uno solo dei. Pertanto l'art. 184 cc non si applica nel caso in cui tutti i contraenti sono a conoscenza delladei beni tra ie ifigurino nel contratto come parti e il mancato consenso di uno dei due impedisce il perfezionamento del contratto.