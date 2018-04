Storie italiane | Leopoldo Mastelloni | ‘Non voglio finire come Isabella Biagini’

Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso/ Lo stop al video di Storie italiane : la rivelazione di Bruno Vespa : Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso, lo stop da parte del catante di Cellino San Marco al video di Storie Italiane: la rivelazione di Bruno Vespa durante Porta a Porta.(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 09:15:00 GMT)

Albano 'stoppa' il video della telefonata a Storie Italiane : Al Bano ha chiesto alla Rai di non ritrasmettere il video della telefonata effettuata lunedì in diretta a Storie Italiane. Lo ha rivelato Bruno Vespa nel corso di una puntata di Porta a Porta dedicata in parte alle vicende sentimentali del cantante di Cellino San Marco.Diviso tra Loredana Lecciso e Romina Power, Al Bano riempie da mesi pagine di giornali e palinsesti televisivi, con trasmissioni che analizzano l’argomento in lungo e in ...

Ascolti tv 9 aprile/ Don Matteo vince la guerra degli ascolti con L'Isola dei Famosi - boom di Storie Italiane : Settimane di fuga e alla fine L'Isola dei Famosi 2018 e Don Matteo 11 avrebbero potuto convivere alla luce degli ascolti del 9 aprile. boom di Storie Italiane con la saga dei Carrisi(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 12:52:00 GMT)

Al Bano a Storie italiane : «Loredana è andata via - non per colpa di Romina». E lei chiama in diretta : Su Leggo.it gli aggiornamenti sul triangolo che ha appassionato gli italiani negli ultimi mesi. Telefonate in diretta e tensione tra Al Bano e Loredana Lecciso a Storie Italiane, la...

Al Bano a Storie italiane - Eleonora Daniele : «Non ci saranno ospiti oggi». Milly Carlucci : «Lo abbiamo corteggiato» : di Silvia Natella A Storie Italiane, all'indomani dello scontro in diretta telefonica tra Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso , si tenta di riassumere la vicenda e di mandare in onda i momenti più ...

Al Bano : «Ho il cuore affaticato» - preoccupazione dopo la telefonata a Storie Italiane. Duro su Loredana Lecciso Video : Abbiamo visto Al Bano Carrisi e Romina Power a Ballando con le Stelle darsi da fare sul palco e regalare al pubblico del dancing show di Milly Carlucci una performance brillante, ma i sorrisi ...

Al Bano e Romina : Milly Carlucci interviene a Storie Italiane : Milly Carlucci parla di Al Bano e Romina Power: “E’ stato speciale” Non si può non parlare del triangolo Al Bano, Romina Power e Loredana Lecciso. E’ l’odierno romanzo italiano e il pubblico vuole sapere la verità. Dopo l’abbandono del tetto coniugale, se così si può definire, da parte di Loredana Lecciso il gossip si è sbizzarrito: si sono lasciati? E’ finita la loro storia a causa del riavvicinamento ...

Albano e Loredana Lecciso si sono lasciati : la telefonata-scontro a Storie Italiane : Perché Albano e Loredana Lecciso si sono lasciati: la telefonata scontro a Storie Italiane di Eleonora Daniele È ufficiale: Albano e Loredana Lecciso non stanno più insieme. Dopo mesi di gossip e indiscrezioni, la conferma definitiva è arrivata dal cantante di Cellino San Marco a Storie Italiane. Il giudice di The Voice è intervenuto nel […] L'articolo Albano e Loredana Lecciso si sono lasciati: la telefonata-scontro a Storie Italiane ...

Storie italiane : duro scontro in diretta tra Al Bano e Loredana Lecciso. Il cantante : «Ci siamo lasciati. Non voglio nemmeno sentirla al telefono» : Loredana Lecciso e Al Bano (da Twitter) Fuori programma a Storie Italiane: il salotto di Eleonora Daniele questa mattina si è trasformato all’improvviso in un ring sul quale si sono fronteggiati in diretta telefonica Al Bano e Loredana Lecciso riguardo la fine della loro storia d’amore. Il cantante di Cellino San Marco, sfogandosi con la conduttrice, ha detto per la prima volta chiaramente che il loro rapporto è definitivamente ...

Al Bano a Storie italiane : «Loredana è andata via - non per colpa di Romina». E lei chiama in diretta : Su Leggo.it gli aggiornamenti sul triangolo che ha appassionato gli italiani negli ultimi mesi. Telefonate in diretta e tensione tra Al Bano e Loredana Lecciso a Storie Italiane, la...

Al Bano si sfoga a Storie italiane : “Io e Loredana ci siamo lasciati” : Storie Italiane, Al Bano chiarisce sulla Lecciso: “Non se n’è andata per Romina” Il vero romanzo italiano ha come protagonisti Al Bano e Romina Power. I due sono la coppia più bella dell’immaginario collettivo e il pubblico non ha mai accettato la fine della loro storia d’amore. Da qualche anno a questa parte i Al Bano e Romina sono tornati a essere una coppia fissa al meno nella loro vita artistica. Concerti in ...

Storie italiane : duro scontro in diretta tra Al Bano e Loredana Lecciso. Il cantante : “Ci siamo lasciati. Non voglio nemmeno sentirla al telefono” : Eleonora Daniele Fuori programma a Storie Italiane: il salotto di Eleonora Daniele questa mattina si è trasformato all’improvviso in un ring sul quale si sono fronteggiati in diretta telefonica Al Bano e Loredana Lecciso riguardo la fine della loro storia d’amore. Il cantante di Cellino San Marco, sfogandosi con la conduttrice, ha detto per la prima volta chiaramente che il loro rapporto è definitivamente finito, cosa che ha portato ...

Storie italiane : duro confronto in diretta tra Al Bano e Loredana Lecciso. Il cantante : “Ci siamo lasciati. Non voglio nemmeno sentirla al telefono” : Eleonora Daniele Fuori programma a Storie Italiane: il salotto di Eleonora Daniele questa mattina si è trasformato all’improvviso in un ring sul quale si sono fronteggiati in diretta telefonica Al Bano e Loredana Lecciso riguardo la fine della loro storia d’amore. Il cantante di Cellino San Marco, sfogandosi con la conduttrice, ha detto per la prima volta chiaramente che il loro rapporto è definitivamente finito, cosa che ha portato ...

Storie maledette - italiane - Ecco i romanzi da serie tv : La narrazione, dicono i saggi, avverrà sempre più per immagini e sempre meno con la parola scritta. Alcuni indizi. Il primo viene dalla cronaca: tra i più giovani vince Instagram, il social network fondato sulla condivisione di fotografie. Il testo è ridotto al minimo. Una scelta ben diversa da facebook, dove resiste la parola scritta.