Steven Spielberg è il primo regista della storia a superare i 10 miliardi di dollari al

"Progetto Cinema" chiude la rassegna 2018 con la "prima" di "The Post" di Steven Spielberg : In particolare, la pubblicazione dei cosiddetti Pentagon Papers diviene manifesto della ferma e decisa rivendicazione del diritto di cronaca e della libertà di informazione da parte di due figure ...

Ready Player One : recensione del nuovo film di Steven Spielberg con Mark Rylance e Tye Sheridan : Arriva nelle sale il nuovo film di Steven Spielberg “Ready Player One” con l’attore Premio Oscar Mark Rylance e Tye Sheridan. Vi forniremo trama e commento sul film. Wade Watts è un ragazzo che vive a Columbus in Ohio nell’anno 2045. Il futuro è un posto ostile, per questo in molti sono costretti a rifugiarsi nel mondo di Oasis: “un luogo dove vai per ciò che puoi fare ma ci rimani per ciò che puoi essere”. In questa realtà virtuale creata dal ...

Ready Player One è la prova che Steven Spielberg è ancora il più grande : Il saper fare economia di dialoghi stucchevoli, di scene ridondanti, di esercizi visivi non richiesti è un altro talento riservato a pochi eletti e purtroppo è qualcosa che non arriva a tutto il ...

Hook Capitan Uncino - di Steven Spielberg : ... Bob Hoskins, : il cinismo e il sadismo si alternano alla ironia e alla lucida consapevolezza del proprio ruolo , "Che cosa sarebbe il mondo senza Uncino?", . Non è un caso che le parti migliori del ...

Amazon Studios ordina la miniserie di Steven Spielberg su Cortes con Javier Bardem : "Le scoperte epiche di Cortes hanno contribuito a una miglior conoscenza del mondo così come lo sperimentiamo oggi e grazie ad Amblin, Steven Spielberg, Steve Zaillian e Javier Bardem condurremo gli ...

Steven Spielberg contro Netflix : 'I suoi film non dovrebbero andare agli Oscar' : Il film non ha ricevuto alcuna statuetta, ma vanta ben quattro nomination ai più ambiti premi cinematografici al mondo. Mica uno scherzo. Ed è proprio uno dei mostri sacri di Hollywood a schierarsi ...

READY PLAYER ONE di Steven Spielberg (2018) : 2045: la maggior parte degli abitanti della Terra vivono in condizioni precarie e la loro quotidianità si interfaccia con un’unica consolazione, OASIS. Un mondo virtuale alla portata di tutti e ispirato alla cultura pop degli anni ’80, creato dal genio miliardario James Donovan Halliday (Mark Rylance). Quando quest’ultimo verrà a mancare, lancerà una sfida a tutti i partecipanti del gioco: recuperare un easter egg appositamente inserito per ...

