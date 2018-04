Stefano Cucchi | carabinieri testi in aula | “Relazioni su salute modificate su ordine dei

ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 aprile 2018) C’è un nuovo inedito capitolo nella storia della morte di. Arriva dal processo ai cinqueaccusati, a vario titolo, di omicidio preterintenzionale, falso e calunnia, grazie allemonianza di due militari. L’Arma era informata, forse preoccupata, della vicenda dell’arresto e la successiva morte del geometra romano arrestato per droga, tanto che, dopo il decesso e l’apertura dell’indagine, vennero chieste due relazioni su quanto accaduto e i due documenti, datati 26 ottobre 2009 (era morto in ospedale il 22 ndr), vennero fatti modificare il giorno stesso, forse perché alcuni dettagli potevano creare problemi. Relazione modificata su richiesta dei superiori Nella prima relazione si legge che, la mattina dopo l’arresto “riferiva di avere dei dolori al costato e tremore dovuto al freddo e di non poter camminare” tanto da dover ...