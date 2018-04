Station 19 - 1x06 | trama ufficiale dell' episodio

Blastingnews

: #Station 19 1x06: promo e trama dall'episodio - cinefilosit : #Station 19 1x06: promo e trama dall'episodio -

(Di martedì 17 aprile 2018) Il nuovo spin-off di Grey's Anatomy,19, continua la sua scalata verso il successo. Lo scorso, 1x05, ha visto il ritorno di un personaggio molto amato dal grande pubblico: Miranda Bailey. La dottoressa, in visita alla Stazione 19 dei vigili del fuoco di Seattle, ha finalmente accettato il nuovo lavoro del marito Ben Warren ed ha dimostrato tutto il suo supporto e la sua comprensione. L'intitolato "Shock to the system" ha inoltre registrato un discreto miglioramento in termini di auditel. Rispetto alla settimana scorsa, infatti, il telefilm noto anche con il nome di "Grey's Anatomy firefighter" ha totalizzato 5,59 milioni di telespettatori perdendo di poco la sfida con Chicago Fire che ne ha totalizzati 5.64. Parità invece per quanto riguarda i rating, i due telefilm infatti totalizzano entrambi un punteggio di 1.0....