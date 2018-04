Stasera in TV | i Film di Oggi Martedì 17 Aprile 2018

Man on Fire - il film Stasera in tv su TV8 : John Creasy è un ex-agente della CIA con un passato che fa male. Alcolizzato e depresso, non ha più uno scopo nella vita e nemmeno un lavoro. L'unica salvezza è uscire dal proprio mondo. Un caro amico gli trova un posto in Sudamerica come guardia del corpo di una bambina figlia di una ricca famiglia del luogoe,fra loro, nasce lentamente un'amicizia che rompe le barriere del ...

Criminal - film Stasera in tv 16 aprile : trama curiosità streaming : Criminal è il film stasera in tv lunedì 16 aprile 2018 in onda in prima serata su Rai 2 alle 21:20. Il premio Oscar Kevin Costner è l’interprete di questo thriller fantascientifico. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Criminal film stasera in tv: scheda Titolo Originale: Criminal Genere: Thriller, Spionaggio Durata: 1h 50m Anno: 2016 Paese: USA, UK Regia: Ariel ...

Frankenstein - film Stasera in tv 16 aprile : trama - curiosità - streaming : Frankenstein è il film stasera in tv lunedì 16 aprile 2018 in onda in seconda serata su Rete 4 alle ore 23:30 circa. Si tratta di una pellicola per la tv di genere fantastica, diretta nel 2004 da Kevin Connor. Nel cast: Luke Goss, William Hurt e Donald Sutherland. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Frankenstein, film stasera in tv: trama Il capitano Walton ed i ...

Anche gli angeli mangiano fagioli - film Stasera in tv 16 aprile : trama - curiosità - streaming : Anche gli angeli mangiano fagioli è il film stasera in tv lunedì 16 aprile 2018 in onda in prima serata su Rete 4. La commedia vede alla regia Enzo Barboni, mentre sono protagonisti Giuliano Gemma e Bud Spencer. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Anche gli angeli mangiano fagioli, film stasera in tv: scheda GENERE: Commedia ANNO: 1973 REGIA: Enzo ...

Batman Begins - film Stasera in tv 16 aprile : trama - curiosità - streaming : Batman Begins è il film stasera in tv lunedì 16 aprile 2018 in onda in prima serata su Italia 1. La pellicola diretta da Christopher Nolan è interpretato da Christian Bale, Michael Caine, Liam Neeson, Morgan Freeman, Gary Oldman. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Batman Begins, film stasera in tv: scheda USCITO IL: 17 giugno ...

Il Ricatto - film Stasera in tv 14 aprile : trama - curiosità - streaming : Il Ricatto è il film in onda stasera in tv sabato 14 aprile 2018 in prima serata su Rete 4. Il thriller è stato diretto dal regista spagnolo Eugenio Mira con protagonisti Elijah Wood e John Cusack. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Il Ricatto, film stasera in tv: scheda TITOLO ORIGINALE: Grand Piano USCITO IL: 20 marzo ...

Stasera in tv c'è il film Need for speed : Il film sarà visibile anche in streaming, da pc, tablet e cellulari su RaiPlay . Need for speed cast e curiosità film del 2014 diretto e co-montato da Scott Waugh, adattamento cinematografico della ...

Il Gatto con gli Stivali - film Stasera in tv 14 aprile : trama - curiosità - streaming : Il Gatto con gli Stivali è il film stasera in tv sabato 14 aprile 2018 in onda in prima serata su Italia 1 alle ore 21:10. La pellicola d’animazione è diretta da Chris Miller con le voci di Antonio Banderas e Walt Dohrn. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Il Gatto con gli Stivali, film stasera in tv: scheda TITOLO ORIGINALE: Puss In ...

La caduta – Gli ultimi giorni di Hitler - film Stasera in tv 12 aprile : trama - curiosità - streaming : La caduta – Gli ultimi giorni di Hitler è il film in onda stasera in tv giovedì 12 aprile 2018 in prima serata su Rai3. Diretto da Oliver Hirschbiegel ed interpretato da Bruno Ganz, Alexandra Maria Lara, Ulrich Matthes. La trama segue gli ultimi giorni di vita di Adolf Hitler dal punto di vista della segretaria Traudl Junge, che fu testimone degli ultimi giorni del Fuhrer nel bunker in cui si rifugiò coi suoi stati generali. Di seguito ...

Scary Movie 5 - film Stasera in tv 12 aprile : trama - curiosità - streaming : Scary Movie 5 è il film in onda stasera in tv giovedì 12 aprile 2018 in seconda serata su Italia 1 a mezzanotte e mezza circa. La parodia è diretta da Malcolm D. Lee con protagonista Ashley Tisdale. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Scary Movie 5, film stasera in tv: scheda TITOLO ORIGINALE: Scary Movie V USCITO IL: 18 aprile ...

Un amore senza fine - film Stasera in tv 12 aprile : trama - curiosità - streaming : Un amore senza fine è il film in onda stasera in tv giovedì 12 aprile 2018 in prima serata su Canale 5. La pellicola diretta da Shana Feste ha come protagonisti Alex Pettyfer e Gabriella Wilde. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Un amore senza fine, film stasera in tv: scheda TITOLO ORIGINALE: Endless Love USCITO IL: 5 giugno ...

Poli opposti - film Stasera in tv 11 aprile : trama - curiosità - streaming : Poli opposti è il film in onda stasera in tv Mercoledì 11 aprile 2018 in prima serata su Rai 1 a partire dalle 21.10. La pellicola è diretta da Max Croci, al suo esordio alla regia di un lungometraggio. E’ una commedia sentimentale del 2015 con Luca Argentero e Sarah Felberbaum. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Poli opposti, film stasera in tv: ...

Baarìa - va in onda Stasera in tv su Rete 4 il film di Giuseppe Tornatore : Se non puoi seguire la diretta televisiva, ti ricordiamo che puoi vedere Baarìa in streaming collegandoti sulla piattaforma web della Mediaset . Di seguito il trailer della pellicola: Baarìa, ...

Bernadette Miracolo a Lourdes - film Stasera in tv 10 aprile : trama - curiosità - streaming : Bernadette Miracolo a Lourdes è il film in onda stasera in tv 10 aprile 2018 su Rete 4 in prima serata alle ore 21:15. Il film scritto da Serge Lascar, diretto da Jean Sagols e interpretato da Katia Cuq, Michel Aumont e Francis Huster. Racconta la storia di Bernadette Soubirous la religiosa beatificata da Papa Pio XI, che vide le apparizioni della Madonna di Lourdes. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove ...