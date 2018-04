Staffelli consegna un Tapiro in studio ad Alessia Marcuzzi

“Signora Marcuzzi - questo tapiro è per lei”. Isola - Valerio Staffelli fa irruzione durante la diretta per consegnarlo direttamente alla padrona di casa. Ma dopo qualche istante succede un putiferio ed è la stessa Alessia a dover calmare tutti : Alessia Marcuzzi non ne può più e probabilmente è una dei pochi protagonisti di questa edizione dell’ Isola che tornerà a casa felice, felice che tutto sia finito. Lo aveva dichiarato d alla Toffanin a Verissimo: “Non sono più riuscita a guardare Striscia la Notizia e tutti quei programmi che parlavano della mia Isola , ad un certo punto ho sentito la necessità di staccare”. Ieri poi la finale e l’incursione di Valerio Staffelli durante la ...

Valerio Staffelli irrompe in studio e consegna il tapiro ad Alessia Marcuzzi : Alessia Marcuzzi riceve il tapiro d’oro da Valerio Staffelli Nel momento dedicato all’intervista a Francesca Cipriani, ecco succedere ciò che nessuno si sarebbe mai aspettato. Difatti a un certo punto l’inviato di Striscia La Notizia Valerio Staffelli ha fatto irruzione in studio per consegnare l’ennesimo tapiro alla conduttrice Alessia Marcuzzi per via del famosissimo caso canna – gate. Per i pochi che non lo ...