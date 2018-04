Sta emergendo una guerra civile europea Basta egoismi L' allarme di Macron

huffingtonpost

(Di martedì 17 aprile 2018) "Non possiamo far finta di essere in un tempo normale, c'è un dubbio che attraversa molti dei nostri Paesi europei sull'Europa, una sorta dista: stanno venendo a galla i nostrinazionali e il fascino illiberale". Lo dice il presidente della Repubblica francese Emmanuel, intervenendo al Parlamento europeo a proposito di autoritarismi e populismi, della situazione legata alla Brexit e delle divisioni all'interno dell'Ue.In Europa "la risposta è l'autorità della democrazia, non la democrazia autoritaria", mette in guardiaalla plenaria a Strasburgo. "Dobbiamo edificare una nuova sovranitàper dare una risposta chiara agli europei". E ancora: "Siamo in un momento in cui avvengono grandi trasformazioni. Il modello democratico in Europa è unico nel mondo"."Appartengo a una generazione che non ha ...