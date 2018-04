Spotify potrebbe annunciare anche grosse novità per l’app il prossimo 24 aprile

Spotify potrebbe annunciare importanti aggiornamenti per la prossima settimana : Secondo quanto trapelato sembra che Spotify potrebbe annunciare molto presto importanti aggiornamenti per la sua applicazione dedicata ai dispositivi mobili: i dettagli.Per contrastare i grandi competitori nel settore dello streaming online della musica (come Apple Music), sembra che Spotify abbia in progetto di aggiornare la propria applicazione dedicata ai dispositivi mobili.Secondo quanto riportato da Bloomberg, notizia della scorsa ...

Spotify Free potrebbe avere a breve più funzionalità e controlli sull’app : In occasione dell'evento previsto per il prossimo 24 aprile a New York City Spotify potrebbe non puntare esclusivamente sul nuovo prodotto hardware di cui si è parlato. Piuttosto, alcune voci parlano di una possibile rivisitazione dell'app per dispositivi mobili che dovrebbe presentare un maggior numero di controlli e funzionalità per gli utenti Free. L'articolo Spotify Free potrebbe avere a breve più funzionalità e controlli sull’app proviene ...

Spotify potrebbe presto annunciare un dispositivo per musica in auto : Spotify potrebbe presentare presto il suo primo dispositivo hardware, forse un apparecchio dedicato all'ascolto di musica streaming in auto. Spotify ha annunciato che il prossimo 24 aprile terrà un evento per presentare alcune novità. Quel che apparirà nel contesto della prevenzione non è noto, ma secondo alcune fonti in ...

Spotify potrebbe lanciare un music player per auto - : Secondo alcune indiscrezioni, il costo dovrebbe comprendere sia il device che il servizio di streaming musicale, con un impegno minimo di 12 mesi , per 155 dollari in tutto, . La voci in merito a ...

Spotify potrebbe lanciare a breve un dispositivo per auto : Spotify ha organizzato un evento a New York per martedì 24 aprile e pare che tra le novità che saranno annunciate in quell'occasione vi sia un prodotto hardware L'articolo Spotify potrebbe lanciare a breve un dispositivo per auto proviene da TuttoAndroid.

Spotify debutta a Wall Street in piena tempesta hi-tech : un’azione potrebbe valere oltre 137 dollari : In piena tempesta hi-tech per il caso Facebook la musica in streaming sbarca a Waal Street: il colosso svedese Spotify debutta oggi sul floor della Borsa di New York, lanciando una nuova sfida alla rivale Apple Music. Il tutto in un momento molto difficile per i titoli tecnologici, reduci da giornate critiche sui mercati dopo lo scandalo sulla raccolta dei dati di Facebook. La casa guidata da Daniel Ek sarà quotata al New York Stock Exchange ...

Cosa potrebbe diventare Spotify : Ha raccontato di aver pensato a una società di musica in streaming nel momento in cui chiuse Napster, nel 2002, e aprì Kazaa, un servizio che aveva un nome diverso ma faceva la stessa Cosa. Ha detto ...