Spielberg incassa più di tutti:10,99mld

Deve tutto al suo extraterrestre con il dito all'insù e alla celebre frase "Telefono casa" per essere diventato il regista più ricco al mondo dii tempi:Stevensfonda un record con l'incasso del suo nuovo film:'Ready Player One' (474,8mln), ma quello di maggior successo resta E.T.,con 1,3mld, considerando l'inflazione. In tutta la sua vitahato 10,99 mld, con 27 film. 'Ready Player One' è basato sul romanzo di Ernest Cline:nel 2045 la Terra è rovinata da inquinamento e sovrappopolazione.(Di martedì 17 aprile 2018)