ilfattoquotidiano

: Spese militari, deputato M5s relatore per l’acquisto di droni da 760 milioni. Il Pd: “Cinque Stelle favorevoli? E’… - erregi69 : Spese militari, deputato M5s relatore per l’acquisto di droni da 760 milioni. Il Pd: “Cinque Stelle favorevoli? E’… - Cascavel47 : Spese militari, deputato M5s relatore per l’acquisto di droni da 760 milioni. Il Pd: “Cinque Stelle favorevoli? E’… - egos23 : RT @marattin: In Commissione Speciale il M5S - quello che tuonava contro le spese militari - chiede al Governo rassicurazioni (leggete le u… -

(Di martedì 17 aprile 2018) Le commissioni speciali del nuovo Parlamento ripartono dalle. In particolare il primo punto all’ordine dei lavori dell’organismo – che sostituisce le commissioni permanenti finché non ci sarà un governo – è l’acquisto diper oltre 760in 16 anni. Ilè Davide Crippa, Cinquestelle. Le sue conclusioni, spiegano Pd e Liberi e Uguali, in sostanza sono favorevoli alla prosecuzione dell’acquisto “e questa è una notizia” commenta Francesco Boccia, che in commissione è il capogruppo dei democratici. In realtà un parere non è stato ancora espresso esplicitamente. Luca Frusone, un altroM5s, ha subito chiarito che Crippa ha solo “chiesto al governo di valutare l’urgenza” o meno del provvedimento, e “se non si debba aspettare” la commissione di merito, visto che i termini sono già ...