huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Sorrell dopo Zuckerberg, nessun trono è più al sicuro - Akamissing : RT @HuffPostItalia: Sorrell dopo Zuckerberg, nessun trono è più al sicuro - HuffPostItalia : Sorrell dopo Zuckerberg, nessun trono è più al sicuro - amperrino : Wpp: titolo perde 5% poi risale dopo dimissioni Sorrell. Interim a Quarta - -

(Di martedì 17 aprile 2018) Sir Martinsta alla pubblicità degli ultimi trent'anni come Sir Walter Scott sta al romanzo storico dell'Ottocento: entrambi innovatori e creatori seriali, con i loro messaggi hanno condizionato le vite di milioni di persone, ovunque nel mondo.I titoli nobiliari non c'entrano. Il cavaliere londinese, nato nel 1945, figlio di un negoziante ebreo di elettronica, ha creato dal nulla Wpp, la più potente conglomerata globale di aziende (46 marchi nella sola Italia, tra i quali GroupM, Mindshare e Young & Rubicam) che coprono segmenti diversi della filiera di vendita, ideazione, realizzazione, distribuzione degli annunci, degli spot, delle promozioni esplicite e implicite. Per merito o colpa di Wpp, la pubblicità ci insegue e raggiunge sul web, in tv, alla radio, sui giornali, al cinema, quando guidiamo o siamo in bagno. Il baronetto scozzese, morto a 61 anni ...