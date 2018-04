Smog Milano | in inverno due mesi di aria irrespirabile

Milano - incentivi antiSmog - Come cambiare le caldaie più inquinanti : Dopo gli stop a senso unico contro le automobili, le uniche a subire fermi a ripetizione in caso di superamento delle soglie di inquinamento fissate, finalmente anche i fumi delle più ammorbanti ...

Milano - incentivi antiSmog - Come cambiare le caldaie più inquinanti : Dopo gli stop a senso unico contro le automobili, le uniche a subire fermi a ripetizione in caso di superamento delle soglie di inquinamento fissate, finalmente anche i fumi delle più ammorbanti caldaie a gasolio sono finiti nel mirino del Comune di Milano. Mentre il sindaco, Giuseppe Sala, annuncia il divieto di circolazione totale dei motori diesel a partire dal 2030 (ma potrebbe essere anticipato al 2027), lamministrazione allenta i cordoni ...

Smog Milano : i livelli di PM10 restano sotto la soglia di guardia : A Milano i livelli di PM10 restano sotto la soglia di guardia di 50 microgrammi al metrocubo: ieri le centraline Arpa hanno rilevato concentrazioni di 8 microgrammi al metrocubo in via Pascal, 14 in via Senato e 13 al Verziere. Nell'area metropolitana si segnalano i 10 microgrammi a Limito di Pioltello.

Smog Milano : concentrazioni di particelle PM10 a livelli minimi : A Milano le concentrazioni di PM10 sono scese a livelli minimi, assestandosi ampiamente sotto la soglia di guardia di 50 mg/mc: ieri le centraline Arpa hanno rilevato valori pari a 7 mg/mc a Città Studi, 9 in via Senato e 7 al Verziere. A Pioltello 3 mg/mc.

Smog Milano : livelli di PM10 sotto il livello di guardia : A Milano scende sotto la soglia di guardia di 50 mg/mc la concentrazione di PM10. Ieri le centraline Arpa hanno rilevato valori pari a 17 mg/mc a Città Studi, 16 in via Senato e 20 al Verziere.

Smog Milano : i livelli di PM10 raggiungono la soglia di guardia : A Milano i livelli di PM10 sono saliti al di sopra la soglia di guardia di 50 mg/mc. Ieri le centraline Arpa hanno rilevato valori pari a 55 mg/mc a Città Studi, 60 mg/mc via Senato e 50 al Verziere.

Smog Milano : i livelli di PM10 tornano sotto la soglia di guardia : tornano sotto la soglia di guardia, dopo l'impennata di venerdì, le concentrazioni di PM10 nella città di Milano. Le centraline Arpa hanno rilevato ieri valori pari a 43 mg/mc a Città Studi, 49 in via Senato e 43 al Verziere. A Pioltello 49 mg/mc.

Smog Milano : i livelli di PM10 superano la soglia di guardia : livelli di PM10 elevati in città e sopra la soglia di guardia di 50 mg/mc, nella giornata di ieri. Le centraline Arpa hanno rilevato valori pari a 75 mg/mc in via Senato e 63 al Verziere. A Piotello 62 mg/mc.

Smog - divieto auto diesel : Roma dal 2024 - Milano dal 2030 : La fine del motore diesel sembra sempre più vicina, non solo per lo stop di Toyota, ma anche a sentire le dichiarazioni dei sindaci delle capitali più importanti del mondo. Dopo Atene, Barcellona, Città del Messico, Londra e Parigi, anche Roma si è aggiunta all’elenco “Roma ha deciso di impegnarsi in prima linea e a Città del Messico, durante il Convegno C40, ho annunciato che dal 2024 nel centro città di Roma sarà vietato l’uso di auto ...

Smog Milano : il livelli di PM10 restano sotto la soglia di guardia : restano sotto la soglia di guardia di 50 microgrammi al metrocubo i livelli di PM10 nella città di Milano. Ieri le centraline Arpa hanno rilevato concentrazioni dell'inquinante per 21 microgrammi al metrocubo in via Pascal, 30 in via Senato e 24 al Verziere. Nell'area metropolitana sono stati registrati 27 microgrammi a Limito di Pioltello.

Smog Milano : i livelli di PM10 restano sotto i limiti : I livelli di PM10 a Milano restano sotto il valore limite di 50 microgrammi al metrocubo: le centraline Arpa ieri hanno rilevato concentrazioni dell'inquinante per 30 microgrammi al metrocubo in via Pascal, 37 in via Senato e 30 al Verziere. Nell'area metropolitana sono stati registrati 36 microgrammi a Limito di Pioltello.

Smog - Comune di Milano : valori di PM10 rientrati - domani stop alle misure : I livelli delle polveri sottili PM10 sono scesi a Milano sotto il limite di 50 microgrammi per metro cubo, secondo quanto registrato dalle centraline Arpa nell’area urbana e metropolitana il 19, 20 e 21 febbraio. Il PM10, nelle tre giornate, si è attestato rispettivamente su 24.2 microgrammi, 46.7 microgrammi e, ieri, su 43.6 microgrammi. Sono quindi revocate, fa sapere il Comune di Milano, a partire da domani, le misure di contenimento delle ...

Smog Milano : livelli di PM10 sulla soglia di guardia : In aumento le concentrazioni di PM10 a Milano città: si registrano valori sulla soglia (50 mg/mc). Ieri le centraline Arpa hanno rilevato 46 mg/mc a Città Studi e Verziere e 52 mg/mc in via Senato.

Smog : Coldiretti - a Milano 17 mq di verde ogni abitante - 31 mq in Italia : Milano, 20 feb. (AdnKronos) - ogni residente a Milano ha a disposizione 17 metri quadrati di verde, contro una media nazionale di 31 metri quadrati. E' quanto sottolinea Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza in occasione dell’entrata in vigore dei provvedimenti antiSmog per il superamento del l