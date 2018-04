: La posizione di @matteosalvinimi sulla #Siria è quella di tutta la Lega. La situazione non si risolve con le bombe,… - zaiapresidente : La posizione di @matteosalvinimi sulla #Siria è quella di tutta la Lega. La situazione non si risolve con le bombe,… - petergomezblog : Russia, giornalista muore cadendo dal balcone Indagava sulla guerra in Siria - sputnik_italia : #Russia ha trovato gli “attori” che hanno partecipato al video di attacchi chimici in #Siria -

"Le Nazioni Unite devono tornare ad essere luogo di garanzia. Lava vista come un partner strategico e non come un". Lo afferma in Aula il deputato di FI, Valentini, dopo l' informativa del premier sulla. E sottolinea: i contrasti ci possono anche essere ma "si risolvono dialoganndo, senza un conflitto con Mosca"."Assad va messo in condizione di non nuocere,ciò si ottiene dialogando. Lo spirito di Pratica di Mare per noi non è morto". "L'interventismo militare umanitario pone grandi pericoli", avverte.(Di martedì 17 aprile 2018)