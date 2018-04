: RT @enrico_farda: L'intervento di #Fassino in #Parlamento dopo aver ascoltato #Grillo del #M5S e intervento del rappresentante #Lega: un ab… - marinabrunelli1 : RT @enrico_farda: L'intervento di #Fassino in #Parlamento dopo aver ascoltato #Grillo del #M5S e intervento del rappresentante #Lega: un ab… - NotizieIN : Siria,Fassino:serve soluzione politica - CybFeed : #News #Siria,Fassino:serve soluzione politica -

"La crisina ci mette di fronte a un'innegabile verità: non si governa un mondo globale sulla base di politiche nazionali",ha detto, Pd, alla Camera al dibattito sul caso. "Non si interviene perché non c'è una autorità titolata a farlo"ha proseguito ...(Di martedì 17 aprile 2018)