Siria | tv di Stato annuncia | «Nuovo attacco»

Sottomarino USA che ha attaccato la Siria è stato anche a Napoli : Incidente diplomatico sfiorato per la presenza di un Sottomarino USA nel porto di Napoli. Il sindaco Luigi De Magistris ha scritto nei giorni scorsi al contrammiraglio Arturo Faraone, comandante della Capitaneria di Porto per chiedere il rispetto delle normative vigenti ed evitare che si verifichino nuovi casi analoghi. Il Sottomarino Uss John Warner sarebbe quello dal quale sarebbero partiti anche alcuni missili all’indirizzo della Siria ...

Sottomarino Usa che ha sferrato l'attacco in Siria è stato nel porto di Napoli. De Magistris alla capitaneria : "Siamo area denuclearizzata" : La protesta del sindaco all'ammiraglio Faraone per la presenza in rada lo scorso marzo del sommergibile nucleare Uss John Warner

Il sottomarino Usa che ha sferrato l'attacco in Siria è stato nel porto di Napoli. Il sindaco alla capitaneria : "Noi siamo area denuclearizzata" : Segnalata all'ammiraglio Faraone la presenza in rada lo scorso marzo del sommergibile nucleare Uss John Warner

Siria : Johnson - attacco è stato giusto : ANSA, - ROMA, 16 APR - L'attacco missilistico di Usa, Gran Bretagna e Francia contro la Siria "è stato la cosa giusta da fare, per il Regno Unito e per il mondo". Lo ha detto il ministro degli Esteri britannico Boris Johnson al suo arrivo al Consiglio affari esteri in Lussemburgo. Johnson ha ribadito quanto già messo in chiaro dalla premier Theresa May ...

Siria : Johnson - attacco è stato giusto : ANSA, - ROMA, 16 APR - L'attacco missilistico di Usa, Gran Bretagna e Francia contro la Siria "è stato la cosa giusta da fare, per il Regno Unito e per il mondo". Lo ha detto il ministro degli Esteri britannico Boris Johnson al suo arrivo al Consiglio affari esteri in Lussemburgo. Johnson ha ribadito quanto già messo in chiaro dalla premier Theresa May ...

Attacco Usa in Siria è stato respinto - ecco tutta la verità Video : Si tratta della notizia del giorno che ha tenuto tutto il mondo con il fiato sospeso [Video]: gli Stati Uniti D'America, Francia e Gran Bretagna hanno deciso di effettuare una operazione congiunta in #Siria attaccando quelli che sono stati definiti come punti strategici e militari del paese. Questa mattina il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dato il via alle operazioni lanciando centinaia di missili. Nella giornata di oggi, le ...

Attacco Usa in Siria è stato respinto - ecco tutta la verità : Si tratta della notizia del giorno che ha tenuto tutto il mondo con il fiato sospeso [VIDEO] : gli Stati Uniti D'America , Francia e Gran Bretagna hanno deciso di effettuare una operazione congiunta ...

Attacco Usa in Siria è stato respinto - ecco tutta la verità : Si tratta della notizia del giorno che ha tenuto tutto il mondo con il fiato sospeso: gli Stati Uniti D'America, Francia e Gran Bretagna hanno deciso di effettuare una operazione congiunta in Siria attaccando quelli che sono stati definiti come punti strategici e militari del paese. Questa mattina il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dato il via alle operazioni lanciando centinaia di missili. Nella giornata di oggi, le testate ...

Siria - gli effetti dell’attacco. Ecco il centro di ricerca colpito nelle immagini della tv di Stato Al-Ikhbariya : nelle immagini diffuse dalla tv di Stato Siriana Al-Ikhbariya, il centro di ricerca a Barzeh, presso la capitale Damasco, colpito dall’attacco condotto questa notte da Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna. Secondo l’esercito Siriano, sarebbero stati distrutti, in particolare, i locali che ospitavano un centro educativo e dei laboratori; per gli alleati occidentali, invece, l’obiettivo era collegato allo sviluppo delle armi ...

Attacco alla Siria - Trump : 'Non è finita'; aerei russi in stato di combattimento : Un centinaio di missili [VIDEO] , un Attacco condotto sia con missili tomahawk lanciati da unità navali, sia con jet militari. Protagoniste le forze armate di Stati Uniti , Francia e Regno Unito , ...

Attacco alla Siria - Trump : 'Non è finita'; aerei russi in stato di combattimento Video : Un centinaio di missili [Video], un Attacco condotto sia con missili tomahawk lanciati da unita' navali, sia con jet militari. Protagoniste le forze armate di Stati Uniti, Francia e Regno Unito, obiettivo alcuni siti di Damasco ed Homs che, secondo il Pentagono, nasconderebbero i presunti depositi di armi chimiche in possesso del governo Siriano. Donald Trump, Theresa May ed Emmanuel Macron sono dunque passati alle vie di fatto, 'punendo' il ...

Siria : Mosca - forze aeree difesa russe in stato combattimento : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Le immagini delle esplosioni nei video amatoriali e nelle riprese della tv di Stato Siriana : È scattato nel cuore della notte l'attacco minacciato nei giorni scorsi dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump in Siria, un'azione mirata contro il presunto arsenale di armi chimiche del governo di Assad. Forti esplosioni si sono sentite in tutta Damasco.Oltre alle immagini della tv di Stato siriana che ha fatto sapere che 13 missili sarebbero stati neutralizzati, molti i video amatoriali che mostrano le esplosioni e il loro boato ...

Siria - Usa : 'Abbiamo prove che attacco chimico è stato di Assad' : Gli Sati Uniti hanno le prove che l'attacco con armi chimiche in Siria è stato condotto dal governo Siriano. ad affermarlo è la portavoce del Dipartimento di stato americano, Heather Nauert. Più di ...