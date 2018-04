Siria | tv annuncia | «Nuovo attacco»

Siria - Trump annuncia bombardamento con Gran Bretagna e Francia : prime esplosioni vicino Damasco : Il presidente americano Donald Trump ha appena annunciato che gli Usa assieme a Francia e Gran Bretagna hanno iniziato i bombardamenti in Siria. «Il nostro obiettivo è distruggere le...

Scontro USA-Russia - Trump annuncia i missili sulla Siria : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Siria : Trump annuncia i missili - May manda i sottomarini - : Dopo le tensioni con Mosca il presidente Usa telefona il suo omologo turco: "I due leader hanno concordato di restare in stretto contatto". La premier britannica si prepara per un'eventuale azione ...

Siria - Trump pronto ad attaccare : annuncia scelte importanti in 24-48 ore : "Non ho il minimo dubbio su che cosa sia accaduto e chi sia il responsabile degli attacchi cimici" ha tuonato il Presidente Usa, annunciando decisioni importanti nelle prossime ore.Continua a leggere

Siria - Trump annuncia sanzioni alla Russia : crolla il rublo e la borsa di Mosca : Teleborsa, - Giornata di passione per la borsa di Mosca e per il rublo, dopo la minaccia di nuove sanzioni alla Russia da parte di Donald Trump a seguito dell'attacco chimico lanciato domenica su una ...

Siria - la Turchia annuncia la presa di Afrin. I curdi smentiscono : In questi giorni, sta facendo il giro del mondo la foto del bambino che dorme in una valigia, trasportato da un uomo, mentre lascia proprio la Ghuta: un'immagine simbolo di un paese a pezzi, da pochi ...

Siria - Erdogan annuncia : presa Afrin. Ma i curdi smentiscono - : Il presidente turco: le forze Siriane alleate hanno preso il controllo del centro della città. Ma un alto funzionario curdo-Siriano smentisce e avverte: si stanno verificando "massacri". Osservatorio ...

Siria - fermiamo il genocidio annunciato di Afrin : Truppe turche e jihadisti di complemento sono ad un passo da Afrin. La resistenza dei curdi e degli altri popoli organizzati nel confederalismo democratico di quella provincia della Rojava sta per essere spezzata da uno dei principali eserciti della Nato e da milizie dalla forte componente fondamentalista, Al Nusra, ecc., che lo accompagnano. Si delinea un genocidio di dimensioni spaventose e con caratteristiche particolarmente crudeli. Sappiamo ...