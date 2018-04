Siria risponde a missili Homs e Damasco

La difesa anti-aerea Siriana ha reagito a missili entrati nello spazio aereo di Homs, in direzione dell'aeroporto Al Shayrat alla periferia della città. Lo ha riferito l'agenzia di stampa ufficiale Siriana. Secondo il quotidiano Al-Masdar, la difesa aerea Siriana ha risposto anche a missili non identificati alla periferia di Damasco. Gli aerei da guerra erano entrati nello spazio aereo Siriano dal Libano. Il sospetto è che gli aerei arrivassero da Israele.(Di martedì 17 aprile 2018)

