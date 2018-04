Siria | quelli di Trump sono i fuochi d’artificio più costosi del millennio

ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 aprile 2018) Secondo la Cnbc ogni Tomahawk – non l’accetta dei nativi americani e neppure il braciolone (l’arma da tavola contro i vegetariani) ma il missile da crociera usato dagli Usa negli ultimi conflitti – costa 1,4 milioni di dollari. Nel 2017, lanciarne 59 contro lacostò circa 80 milioni di dollari, soltanto in materiale di consumo. Nell’ultimo attacco, venerdì scorso, nestati lanciati 118, bruciando in poche ore 165 milioni di dollari sui cieli e le terrene, se i costi degli aereirimasti invariati rispetto al 2017. Nessuno ha tuttora valutato il costo vivo dell’attacco (al netto delle spese fisse di armamento e personale) ma si può pensare a qualcosa come mezzo miliardo di dollari per muovere tutta quella ferraglia high-tech nel Mediterraneo sud-orientale. Tra le domande della gente fa perciò capolino un quesito un po’ gretto: “Ma quanto ci costi?” ...