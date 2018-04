Siria | ' Ispettori entrati a Duma' Trovata fossa con 30 corpi

Siria - oggi ispettori Opac a Duma/ Tv di stato : "Fossa comune con 30 cadaveri". Nesso con attacco chimici? : Siria, Opac "Damasco e Russia ritardano missione a Duma sulle armi chimiche. Temiamo occultamento prove". Assad e Putin, "non ci sono condizioni di sicurezza nell'area". Scenari di guerra(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 16:07:00 GMT)

Siria - falsi allarmi di attacchi. Attesa per gli ispettori Opac a Duma | : La contraerea Siriana si è attivata a Homs nella notte: indiscrezioni su attività missilistica smentite da fonti militari

Siria : 'Ispettori Opac sono entrati a Duma' : Gli ispettori dell'Opac sono entrati a Duma , la cittadina colpita da un presunto attacco chimico il 7 aprile scorso, per indagare sull'accaduto. Lo annuncia la tv di stato Siriana. Da giorni si ...

Siria - la tv di Stato annuncia : "Gli ispettori Opac sono arrivati a Duma" : I tecnici dell'organizzazione per la Proibizione delle armi chimiche sono arrivati nei giorni scorsi in Siria, ma hanno visto rallentato il loro cammino per "problemi di sicurezza". Con Parigi che avvertiva: "molto probabile" che a Douma scompaiano prove attacco chimico prima del loro arrivo. Macron, intanto, ha riferito in Parlamento: i raid "hanno salvato l'onore della comunità internazionale. E Trump punta su Paesi arabi per sostituire i ...

Siria - ispettori Opac entrati a Duma : 15.18 Gli ispettori dell'Opac sono entrati a Duma, la città Siriana colpita da un presunto attacco chimico il 7 aprile scorso, per accertare quanto accaduto, ha annunciato la tv di stato Siriana. Erano già arrivati nei giorni scorsi,ma il loro cammino era stato rallentato.La Russia riteneva che sarebbero entrati domani nel sito Siriano,mentre il ministero degli Esteri francesi paventava l'ipotesi che prima del loro ingresso sarebbero state ...

Siria - Putin-Merkel : avanti con indagini Opac. Ma gli ispettori sono ancora fermi alle porte di Duma : Telefonata tra il presidente russo e la cancelliera. Parigi, intanto, avverte: "molto probabile" che a Douma scompaiano prove attacco chimico prima dell'arrivo degli ispettori. Macron: i raid "hanno salvato l'onore della comunità internazionale. E Trump punta su Paesi arabi per sostituire i militari Usa

Siria - scontro Macron-Trump. A Duma bloccato accesso a ispettori Opac | : Il presidente francese: "Abbiamo convinto Trump che è necessario rimanere a lungo". La portavoce Sarah Sanders replica: "La missione non è cambiata, ritorno delle forze americane al più presto". Fonti ...

Onu : autorizzazioni a ispettori in Siria : 21.16 "Le Nazioni Unite hanno dato agli ispettori dell'Opac tutte le necessarie autorizzazioni".Così il portavoce del Palazzo di Vetro,Dujarric, ha replicato alla versione di Mosca secondo cui gli ispettori non sono ancora entrati a Duma perché manca il via libera alla loro missione da parte del dipartimento della sicurezza del segretariato dell'Onu. "Stiamo supportando il team di ispettori il massimo possibile", ha aggiunto Intanto da Mosca ...

Russia e Siria hanno bloccato gli ispettori internazionali diretti a Douma : Avrebbero dovuto raccogliere prove sull'attacco chimico del 7 aprile, ma per ora non sono stati fatti arrivare dove volevano The post Russia e Siria hanno bloccato gli ispettori internazionali diretti a Douma appeared first on Il Post.

Macron : ‘Abbiamo convinto Usa a restare in Siria’. Casa Bianca lo smentisce. Uk : ‘Douma - negato accesso a ispettori Opac’ : Dalla Francia Emmanuel Macron spiega la preparazione dell’operazione in Siria, dove nella notte tra venerdì e sabato Parigi, Londra e Washington hanno risposto con un attacco missilistico al presunto uso di armi chimiche da parte del regime lo scorso 7 aprile a Douma. Ma dagli Usa il presidente francese, che ha rilasciato le sue dichiarazioni in un’intervista a Bfmtv, viene smentito. “La missione degli Stati Uniti non è ...