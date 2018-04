Siria | il premier Gentiloni riferisce alla Camera Segui la diretta dell’intervento

DALLA CINA/ Lao Xi : Minniti premier - la soluzione " Siria na" che salva Di Maio e Salvini : I giochi di ombre della politica italiana avvengono sempre più all'ombra di una delicata partita fra superpotenze in Siria. Ma una soluzione ci sarebbe. DALLA CINA , LAO XI(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 06:01:00 GMT)CAOS SIRIA E GOVERNO/ Mattarella non lasci a Putin il nostro ministro degli Esteri, di S. CingolaniDOPO LE CONSULTAZIONI/ La soluzione di Mattarella c'è ed è nascosta nei veti incrociati, di G.M. Salerno

Attacco Siria - premier Gb Theresa May : "Giusto e legale" - : La premier britannica giustifica l'intervento militare di questa notte sulla base dei "precedenti del regime Siria no nell'uso di armi chimiche". E avverte: è un messaggio anche per la Russia

Siria - premier : non parteciperemo ai raid : 18.05 L'Italia "non parteciperà ad azioni militari in Siria". Lo ha sottolineato il presidente del Consiglio Gentiloni nei colloqui con interlocutori internazionali, tra cui Angela Merkel. "In base agli accordi internazionali e bilaterali vigenti, l'Italia continuerà a fornire supporto logistico alle attività delle forze alleate, contribuendo a garantirne sicurezza e protezione". E ribadisce "la ferma condanna delle violazioni dei diritti ...