Siria | Gino Strada pro Salvini Conversione verso la Lega?Folgorato sulla via

Gino Strada : «Anche Salvini dice qualcosa di intelligente sulla Siria » : «condivisibile» la posizione di Matteo Salvini di contrarietà alla guerra in Siria: «Sono contento di vedere che anche lui dice qualcosa di intelligente . Molto meglio questa posizione contro la guerra ...

