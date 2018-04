Siria | Gentiloni sta con gli Usa e il cattivo è Assad Ma essere alleati vuol dire

ilfattoquotidiano

: Sottomarino Usa che ha sferrato l'attacco in Siria è stato nel porto di Napoli. De Magistris alla capitaneria: 'Sia… - repubblica : Sottomarino Usa che ha sferrato l'attacco in Siria è stato nel porto di Napoli. De Magistris alla capitaneria: 'Sia… - Agenzia_Ansa : #Siria, #Gentiloni: 'Inaccettabile uso armi chimiche. Italia non è neutrale, coerente alleato Usa' - Palazzo_Chigi : Gentiloni riferisce alla Camera sui recenti sviluppi della situazione in #Siria, diretta -

(Di martedì 17 aprile 2018) Il presidente Paoloha appena terminato di parlare al Senato per fornire alcune delucidazioni circa la guerra ine la posizione dell’Italia. Mentre parlava del “criminale regime” di(come lo ha definito Donald Trump) guardavo Giorgio Napolitano che gli era di fronte. Nel marzo 2009 l’allora presidente della Repubblica in visita a Damasco sostenne: “Esprimo apprezzamento per l’esempio di laicità e apertura che laoffre in Medioriente e per la tutela della libertà assicurate alle antiche comunità cristiane qui residenti”. Ora ancheè nella lista dei cattivi come è accaduto per i talebani, per Saddam e poi per Gheddafi.ha parlato di un attacco basato su un presunto uso di armi chimiche di cui nessuna prova (per ora) è a carico del presidente. Molto grave è che (di questonon ha fatto ...