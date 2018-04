Siria | Gentiloni | «Armi chimiche inaccettabili | l' Italia non è neutrale Siamo alleati

Gentiloni : in Siria negoziato inevitabile - Russia contribuisca : Roma, 17 apr. , askanews, In Siria 'siamo davanti a un regime orribile' ma 'il negoziato è inevitabile'. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, in aula alla Camera nel corso di una ...

Gentiloni : "In Siria usate armi chimiche" : "In Siria sono state usate armi chimiche". Ne è sicuro Paolo Gentiloni che riferendo in Parlamento ha detto di non avere dubbi sull'uso del gas da parte del "regime orribile" di Bashar al Assad."Abbiamo visto tutti le immagini", ha detto il presidente del Consiglio alla Camera citando "diverse fonti, tra cui l'Oms", "Sappiamo che il regime di Bashar al Assad ha fatto ripetutamente uso di armi chimiche. La città di Douma è stata oggetto di un ...

**Siria : Gentiloni - Italia coerente alleato Usa - è scelta di campo** : Roma, 17 apr. (AdnKronos) – “L’Italia non è un paese neutrale. L’Italia è un coerente alleato degli Stati Uniti da moti decenni ed è un coerente alleato non di quella o questa amministrazione americana ma degli Stati Uniti. L’Italia è sempre stata da questa parte. E’ una scelta di campo”. Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni alla Camera. L'articolo **Siria: Gentiloni, Italia coerente alleato Usa, è ...

**Siria : Gentiloni - regime orribile ma negoziato inevitabile** : Roma, 17 apr. (AdnKronos) – “Siamo di fronte alla tragedia di una guerra orribile e di un regime orribile eppure con questo regime il negoziato è inevitabile”. Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni nell’informativa alla Camera sulla Siria. L'articolo **Siria: Gentiloni, regime orribile ma negoziato inevitabile** sembra essere il primo su Meteo Web.

Siria. Di Maio : “Salvini? Dichiarazioni irresponsabili. Bene Gentiloni. Sbagliato sganciare Italia da alleati” : “Attacco in Siria? Salvini si è espresso totalmente a favore di Putin. Le sue Dichiarazioni sono irresponsabili perché sono state fatte da un palco in campagna elettorale per le regionali. Non si può affrontare così una crisi internazionale”. Sono le parole del leader del M5s, Luigi Di Maio, ospite di Otto e Mezzo (La7). “Il faro per me resta l’art.11 della Costituzione” – spiega – “secondo cui ...

Sottomarino nucleare Usa a Napoli : dal porto alla Siria?/ Di Maio - “Gentiloni chiarisca subito” : Napoli, Sottomarino nucleare Usa nel porto: è stato usato per attacco in Siria. Il sindaco Luigi de Magistris protesta con una lettera al Comandante: “Mai più”. Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 20:48:00 GMT)

