Siria | G7 unito | ' Era necessaria risposta contro armi chimiche' Macron al Parlamento

Siria - il G7 unito : 'Risposta alla Siria era necessaria'. Discorso di Macron al Parlamento europeo : Apprezziamo e sosteniamo gli sforzi dell'inviato speciale dell'Onu per una transizione politica inclusiva e credibile sulla base della risoluzione 2254 del Consiglio di sicurezza dell'Onu e del ...

Siria - attacco di Usa - Regno Unito e Francia. Scontro Mosca-Washington all’Onu : “Minata autorità del Consiglio”. “Finito tempo delle parole. Assad? Siamo pronti a colpire ancora” : Scontro totale tra Stati Uniti e Russia durante il Consiglio di sicurezza dell’Onu riUnito d’urgenza dopo l’attacco notturno di Usa, Regno Unito e Francia in Siria. Mosca ha accusato Washington di “minare l’autorità del Consiglio” e, ha aggiunto l’ambasciatore russo Vassily Nebenzia, “è il momento che gli Usa imparino che il codice internazionale di comportamento sull’uso della forza è ...

Siria - attacco di Usa - Regno Unito e Francia : “Contro le armi chimiche”. Trump : “Missione compiuta”. Putin : “Atto di aggressione”. Convocato il Consiglio di sicurezza Onu : Stati Uniti d’America, Regno Unito e Francia hanno attaccato la Siria. Un’operazione unica durata poco più di un’ora, partita intorno alle 3 della notte italiana. Gli obiettivi, ha spiegato il presidente americano Donald Trump in un discorso alla nazione, sono associati al potenziale di armi chimiche del dittatore Siriano Bashar al Assad. Diversa la versione della Russia. E secondo l’ambasciatore americano a Mosca Jon Huntsman, gli ...

Siria - attacco di Usa - Regno Unito e Francia. Trump - May e Macron : “Intervento contro armi chimiche”. Putin : “Atto di aggressione”. Rohani : “Porterà distruzione in Medio Oriente” : Stati Uniti d’America, Regno Unito e Francia hanno attaccato la Siria nella notte. Un’operazione unica durata poco più di un’ora, partita intorno alle 3 della notte italiana. Gli obiettivi, ha spiegato il presidente americano Donald Trump in un discorso alla nazione, sono associati al potenziale di armi chimiche del dittatore Siriano Bashar al Assad. L’attacco è stato ordinato a una settimana dal presunto attacco chimico alla città Siriana ...

Siria - Gentiloni sull’attacco di Usa - Francia e Regno Unito : “Risposta motivata all’uso di armi chimiche” : L’azione di questa notte e’ stata una risposta “motivata all’uso di armi chimiche”. Lo dice il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni in una dichiarazione sulla Siria a Palazzo Chigi L'articolo Siria, Gentiloni sull’attacco di Usa, Francia e Regno Unito: “Risposta motivata all’uso di armi chimiche” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Siria - attacco di Usa - Regno Unito e Francia. Trump - May e Macron : “Intervento contro armi chimiche”. Putin : “Atto di aggressione - viola il diritto”. Onu : “Evitare escalation” : Stati Uniti d’America, Regno Unito e Francia hanno attaccato la Siria nella notte. Gli obiettivi, ha spiegato il presidente americano Donald Trump in un discorso alla nazionale, sono associati al potenziale di armi chimiche del dittatore Siriano Bashar al Assad. Trump tra l’altro ha definito l’uso di gas chimici in Siria un “atto spregevole” qualificandolo come “crimini di un mostro“. Poco dopo il discorso di ...

Siria - raid aerei lanciati da USA - Regno Unito e Francia : “Colpite strutture di ricerca - sviluppo e produzione di armi chimiche” : I raid aerei lanciati da Stati Uniti, Regno Unito e Francia hanno colpito strutture di ricerca, sviluppo e produzione di armi chimiche utilizzate “dal regime Siriano di Bashar al Assad“. E’ quanto dichiarato dal segretario alla Difesa degli Stati Uniti, James Mattis, e dal capo degli Stati maggiori riuniti Joseph Dunford, in una conferenza stampa congiunta al Pentagono. “Come il mondo sa, il popolo Siriano ha sofferto ...

Siria - iniziato nella notte l’attacco coordinato di Usa - Francia e Regno Unito. Le immagini delle bombe : “Ho ordinato all’esercito degli Stati Uniti di lanciare attacchi di precisione contro obiettivi associati al potenziale di armi chimiche del dittatore Siriano Bashar al Assad“. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, parlando alla nazione dalla Casa Bianca e precisando che gli attacchi sono in corso, in coordinamento con Francia e Regno Unito. “Non è finita. Quella che avete visto stanotte non è la fine ...

Siria - Johnson : 'Mondo unito contro uso armi chimiche' : Roma, 14 apr. , askanews, 'Accolgo la notizia dei raid militari della Gran Bretagna su importanti strutture chimiche in Siria insieme agli alleati americani e francesi. Il mondo è unito nel rifiuto di qualsiasi uso di armi chimiche, specialmente contro i civili'. Così il ministro degli Esteri britannico Boris Johnson sul suo account Twitter.

Stati Uniti - Francia e Regno Unito hanno attaccato obiettivi militari in Siria : È successo questa notte come ritorsione per l'attacco chimico di Douma, gli obiettivi sono tutti collegati al regime di Bashar al Assad The post Stati Uniti, Francia e Regno Unito hanno attaccato obiettivi militari in Siria appeared first on Il Post.

