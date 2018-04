Siria | fuga da Ghouta Medico | ' 5000 ricoveri in un solo giorno'

Siria - russi smentiscono fuga Assad : 13.14 Il deputato russo Sablin, coordinatore del gruppo della Duma per i legami con il parlamento Siriano, ha smentito la notizia che Assad e la sua famiglia avrebbero lasciato Damasco, precentemente annunciata dalle agenzie. "Il presidente Siriano è a Damasco -ha assicurato Sablin- abbiamo in programma d'incontrarlo, discutere della situazione e sostenere il popolo".

Siria - truppe turche nel centro di Afrin : in fuga 200mila persone | : I militari turchi, insieme con i ribelli Siriani alleati, sono entrati nel cuore del capoluogo del cantone curdo nel Nord-Ovest della Siria

Siria : i turchi occupano Afrin - popolazione in fuga : Afrin sta per cadere. Se non è già caduta. La bandiera turca ora sventola sugli edifici pubblici della capitale del cantone della Siria nord-occidentale controllato da tre anni dai curdo Siriani.

Siria - turchi entrano ad Afrin : centinaia di migliaia di civili in fuga : Il presidente Erdogan ha annunciato trionfante la presa della città da parte del cosiddetto Esercito di liberazione Siriano appoggiato dai turchi. Più di 200mila civili hanno lasciato la città fino ad oggi amministrata dai curdi per sfuggire ai violenti combattimenti.Continua a leggere

Siria : tragico esodo a Ghouta - decine di migliaia in fuga dalle bombe : Non si placano le bombe sulla Ghouta orientale, l'enclave ribelle Siriana alla periferia est di Damasco oggetto da oltre un mese di una pesante offensiva del regime e dei suoi alleati. Secondo l'Osservatorio Siriano per i diritti umani, nelle ultime ore più di 40 civili hanno perso la vita nei raid Siriani e russi. I bombardamenti più intensi si sono verificati questa mattina su Zamalka, Kfar Batna, Jisrin e Saqba, tutte ...

Siria - turchi pronti a entrare ad Afrin : 150.000 civili in fuga sotto le bombe|Le immagini : La città curda è ormai circondata dalle truppe di Ankara, resta aperto un solo corridoio umanitario. Assad invece continua coni raid aerei su Ghouta, la città dei suoi oppositori

Guerra in Siria : bimbo in valigia - drammatico simbolo della fuga dall'inferno Video : Un bimbo innocente dorme in una valigia mentre il padre cerca di portarlo lontano dall'orrore della #Guerra. Ecco l'immagine cruda del dramma che stanno vivendo centinaia di migliaia di profughi in fuga dalla Ghouta orientale, un sobborgo di Damasco. Martoriata da più di quattro anni di bombardamenti ad opera delle forze legate al regime di Bashar Assad la regione sta vivendo ore drammatiche. La resa dei conti è vicina e il regime appoggiato ...

Siria - migliaia in fuga dalla Ghouta : foto diventa simbolo dell'esodo - : Proseguono i bombardamenti nella parte orientale della regione dove soltanto oggi sarebbero state uccise 64 persone. Oltre 20mila sarebbero scappati dalla zona. Intanto secondo le Nazioni Unite ad ...

Il bimbo Siriano nella valigia : l'immagine di un popolo in fuga : Mentre in Siria si continua a combattere, mentre perdono la vita decine di innocenti, un'immagine proveniente da quelle zone martoriate dal conflitto sta facendo il...

Siria : 10mila civili in fuga dalla Ghuta orientale : In Siria 10.000 civili hanno lasciato oggi la Ghuta orientale, secondo quanto afferma la tv di Stato Siriana. Si tratterebbe del più grande esodo dall'enclave, ancora in parte controllata dagli ...