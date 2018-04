Siria | Fassino | serve soluzione politica | Ue parli con una sola voce

calcioweb.eu

(Di martedì 17 aprile 2018) Roma, 17 apr. (AdnKronos) – Una “reazione sanzionatoria non poteva che essere necessaria e inevitabile” dopo quanto accaduto a Douma, ma “noi condividiamo la scelta di non essere stati partecipi e operativi dell’intervento militare in. L’Italia ha sempre perseguito unae negoziale”. Lo ha detto Pierointervenendo in aula per il Pd nel dibattito dopo l’informativa sulladel premier Paolo Gentiloni. Per il Pd, aggiunge, “va seguita con determinazione la via negoziale” ma perchè sia efficace “occorre una svolta”,“un salto di qualità da parte della comunità internazionale. Non si governa un mondo globale solo sulla base di politiche nazionali”. E questo riguarda anche l’Unione Europea. “Anche l’Ue deve fare un salto di qualità: per ...