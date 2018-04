Simone Coccia Colaiuta Chi è? Il fidanzato di Stefania Pezzopane non è un vip Grande

Simone Coccia Colaiuta al GF 15 - chi è il più contestato della Casa? : Simone Coccia Colaiuta è al GF 15 ed ha già avuto modo di far infervorare qualcuno. La sua partecipazione nel reality è stata messa infatti in discussione per via di alcuni suoi trascorsi con la Giustizia ancora in pendenza. Anche per questo la presenza di Simone Coccia Colaiuta al GF 15 è stata motivo di denunce verso la conduttrice Barbara d’Urso. Sembra che il passato non voglia abbandonare il nuovo gieffino, che si prepara a scontri ...