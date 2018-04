Simona Ventura | le parole su Maria e verità su Temptation Island Vip

Carlo Di Francesco smentisce Simona Ventura su Biondo : “E’ folle” : Simona Ventura elogia Biondo: le parole di Carlo Di Francesco Durante il secondo appuntamento di Amici Simona Ventura aveva difeso a spada tratta Biondo, replicando alle critiche avanzate da Heather Parisi. Carlo Di Francesco ha attaccato le dichiarazioni fatte dall’ex conduttrice di Selfie – Le cose cambiano durante il daytime di oggi in onda su Canale 5, ritenendo dannosi tutti gli elogi che Simona aveva detto. Secondo Di ...

Simona Ventura parla di Alessia Marcuzzi : “Mi piace tanto - ma…” : Alessia Marcuzzi “mi piace tantissimo”: Simona Ventura dice la sua L’Isola dei Famosi finirà questa sera. Si concluderà così un’edizione caratterizzata dalle polemiche: quella denominata canna-gate che ha visto coinvolti Eva Henger (la prima ad aver mosso delle accuse in diretta), Francesco Monte e tanti altri; il corna-gate che ha visto protagonisti prima Amaurys Perez e Cecilia Capriotti (totalmente smentita) e poi ...

Simona Ventura : "Io - le rivali - il sesso e la tv" : In occasione di una nuova intervista concessa a Il Resto del Carlino, Simona Ventura si racconta, rivelando numerosi aspetti della sua vita professionale e personale. Parla di lavoro, di sesso e ...

Amici 2018 - seconda puntata serale : scontro tra Simona Ventura e Heather Parisi. : Continuano i battibecchi tra Heather Parisi e Simona Ventura: la ballerina statunitense critica la conduttrice per il carisma (falso) che attribuisce a Biondo. Ad Amici 17 arriva Gianni Morandi che sfida Francesco Totti e rappa a sorpresa con Ghali. Vince la puntata Carmen, fuori Daniele e Sephora. Ecco le fasi più emozionanti della serata! Amici 2018, Morandi sfida Totti e rappa con Ghali La seconda puntata di Amici 17 si apre con il ...

Amici 2018 - addio talent. Frecciate di Simona Ventura e Alessandra Celentano a Heather Parisi. Che si ruba la scena : Amici? No, la seconda puntata del talent di Canale 5 sembrava Indietro Tutta. Non tanto per il clima, qui Renzo Arbore e la sua squadra non c’entrano nulla, ma per il clamoroso dietrofront orchestrato da Maria De Filippi & Co. Il talent puro tanto sbandierato prima del debutto ora sembra solo un lontano ricordo e “tutti i colori del talento” non sono più al centro del programma: dopo la sconfitta del debutto contro Ballando con le ...

'Amici' - fuori Daniele e Sephora. Simona Ventura fa a pezzi Heather Parisi : La seconda puntata di 'Amici 17' non migliora, ma peggiora il sabato sera nonostante la presenza di Francesco Totti, Gianni Morandi e Ghali. Il crudele regolamento fa piangere subito Daniele che viene ...

Amici 17 : Heather Parisi critica Alessandra Celentano - Simona Ventura replica : Heather Parisi, ad Amici 17 Serale botta e risposta con Alessandra Celentano e Simona Ventura Al Serale di Amici 17 protagonista delle polemiche è Heather Parisi. Nella seconda puntata l’ex volto di “Fantastico” ha criticato Alessandra Celentano e ha “incassato” la replica di Simona Ventura. Alla professoressa di ballo la Parisi ha detto: “Fai così […] L'articolo Amici 17: Heather Parisi critica Alessandra Celentano, Simona Ventura replica ...

Amici - scontro tra Simona Ventura e Heather Parisi su Biondo : «Come fai a dire che non ha carisma?» : Nuove scintille tra i giudici di Amici : questa volta Heather Parisi ha avuto un piccolo battibecco con Simona Ventura . Durante la trasmissione condotta da Maria De Filippi, infatti, Biondo per i ...

Simona Ventura e Heather Parisi : è scontro ad Amici 2018 : Heather Parisi e Simona Ventura litigano in diretta ad Amici 17 Simona Ventura ha risposto questa sera ad Amici 2018 in diretta alle accuse che Heather Parisi che la ballerina aveva lanciato durante la settimana. La Ventura ha esordito il suo discorso affermando che non avrebbe mai voluto abboccare all’amo della “qui presente Disco Bambina” ma dato che Heather aveva dichiarato che lei era una falsa e che non sapeva nemmeno ...

Biondo - Ermal Meta : "il Leonardo DiCaprio del rap"/ Simona Ventura lo difende : "Ha carisma" (Amici 17) : Biondo è senza dubbio uno dei concorrenti più amati dal pubblico di Amici di Maria De Filippi. Al Serale il rapper divide i professori e la commissione esterna.(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 22:18:00 GMT)

Simona Ventura al vetriolo su Barbarella : “Io avrei rifiutato il GF" : Simona Ventura al vetriolo sul Grande Fratello condotto da Barbara D'Urso.“Per il Grande Fratello non mi sono arrivate proposte che avrei comunque rifiutato, io sono una da reality con personaggi importanti”. Queste...

Il ritorno di Simona Ventura : «Avrei rifiutato il GF - sono una da reality con i famosi. Isola? Mai offerta - ma è scoppiettante» : MILANO ? ?Il mio nome è stato messo in mezzo per tanti programmi, la verità è che non ho ricevuto nessuna proposta?. Leggo.it torna a parlare di Simona Ventura,...

Simona Ventura ha detto no al Grande Fratello e all’Isola? La verità : Grande Fratello e L’Isola dei Famosi: la Ventura ha rifiutato la conduzione? Il nome di Simona Ventura è stata accostata a quasi tutti i programmi di Mediaset quest’anno: dal Grande Fratello a Temptation Island, fino all’Isola. Perchè alla fine Simona è tornata in tv nel ruolo di giudice di Amici 17? Tutta la verità l’ha svelata la Ventura stessa, attraverso un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo tv. ...

Simona Ventura/ No a Grande Fratello - Isola dei Famosi e Temptation Island : "Per ora solo Amici - ecco perchè" : Simona Ventura dice no alla conduzione del Grande Fratello, dell'Isola dei Famosi e di Temptation Island. "Per ora sarò solo ad Amici 17, ecco perché"(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 15:05:00 GMT)