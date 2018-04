Simona Izzo Da concorrente a opinionista | sarà la “regista occulta” del GF? Grande

VIDEO | GF - Simona Izzo alla carica : "Dovranno misurarmi la pressione. Qui per trovare fidanzato alle mie nipoti" : L'attrice e regista sarò opinionista nel reality di Canale 5: "Non ho sovrastrutture, sarà schietta al cento per cento"

Grande Fratello 15 - Simona Izzo a Blogo : "Farò un film sul GF. Se ci fosse stato Predolin? L'avrei fatto tacere facilmente!" (Video) : Simona Izzo, già concorrente del Grande Fratello Vip, sarà una dei due opinionisti di questa quindicesima edizione del Grande Fratello, il reality show condotto da Barbara D'Urso che tornerà in onda su Canale 5, a partire da martedì 17 aprile 2018.Noi di TvBlog abbiamo intervistato la regista e sceneggiatrice in occasione della conferenza stampa di presentazione del programma che si è svolta oggi, lunedì 16 aprile 2018.prosegui la ...

Grande Fratello - Barbara D'Urso torna con Malgioglio e Simona Izzo : «Conduco troppi programmi? Voi che fareste?» : di Veronica Cursi Barbara D'Urso non si ferma e raddoppia. No anzi, triplica. Tutti i giorni in televisione , festivi compresi, con Pomeriggio 5 e Domenica Live, da domani sera torna in prima serata ...

Barbara D'Urso con Cristiano Malgioglio e Simona Izzo : i tre in conferenza stampa presentato il GF edizione numero 15. Carmelita svela altri ... : Anche la diretta streaming verrà interrotta, si è deciso così, come puntualizza Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5. VIDEO 'Sarà un GF puro ma ci saranno trovate originali - sottolinea Barbara D'...

The Wall - in gara Barbara d’Urso e Simona Izzo per il debutto in prima serata : The Wall sbarca in prima serata e debutta con una prima puntata vip a scopo benefico: questa sera, domenica 15 aprile, Gerry Scotti si ritrova davanti al grande muro protagonista del gioco con Barbara d'Urso e Simona Izzo, rispettivamente conduttrice e opinionista della 15esima edizione del Grande Fratello 'Nip', al via martedì 17 aprile. Una golosa occasione per una promozione incrociata e anche per una raccolta fondi: il montepremi ...

The Wall con Gerry Scotti - prima puntata con Barbara D'Urso e Simona Izzo : Il programma sarà visibile anche in streaming sulla piattaforma web Canale 5 e in replica grazie a Mediaset on demand . The Wall con Gerry Scotti in prima serata Per la puntata d'esordio ...

Simona Izzo e Cristiano Malgioglio opinionisti di Grande Fratello 2018 : Cristiano Malgioglio e Simona Izzo Manca ormai pochissimo alla partenza del Grande Fratello 2018 (qui le ultime notizie sul cast): l’edizione nip del padre dei reality tornerà su Canale 5 da martedì 17 aprile e – come ormai noto – sarà condotta da Barbara D’Urso. Con la partecipazione, in veste di opinionisti, di altri due personaggi che conoscono bene la casa di Cinecittà, perchè ci hanno vissuto non più tardi dello ...

GRANDE FRATELLO 2018/ Concorrenti e news : Cristiano Malgioglio e Simona Izzo opinionisti : GRANDE FRATELLO 2018, Concorrenti: spunta il nome di Matteo Gentili, ex fidanzato di Paola Di Benedetto tra i nuovi inquilini della casa più famosa d'Italia. spunta anche Camilla Lucchi.(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 22:40:00 GMT)