Sicilia : voto di scambio - arrestato deputato regionale Gennuso : Palermo, 17 apr. (AdnKronos) – Con l’accusa di voto di scambio politico-mafioso i Carabinieri di Siracusa hanno arrestato nella tarda serata di ieri il parlamentare regionale Siciliano Giuseppe Gennuso, 65 anni, eletto alle scorso regionali nella lista di centrodestra ‘Popolari ed Autonomisti’. Il provvedimento è stato emesso dal gip del tribunale di Catania su richiesta della Direzione distrettuale antimafia del ...

Sicilia : rinvio voto ex Province - Ars approva ddl : Palermo, 12 apr. (AdnKronos) - Le elezioni dei presidenti dei Liberi consorzi comunali e delle Città metropolitane in Sicilia si terranno in una domenica tra il 15 ottobre e il 15 dicembre. Con 29 voti favorevoli su 32 votanti l’Assemblea regionale Siciliana, infatti, ha approvato nel pomeriggio il

Regionali Sicilia - il deputato Sammartino (Pd) indagato per irregolarità nel voto degli anziani : Il presidente della commissione Lavoro all’Ars, Luca Sammartino del Pd, è indagato dalla Procura di Catania nell’ambito di un’inchiesta su presunte irregolarità in un seggio speciale allestito nel centro assistenza per anziani Maria Regina di Sant’Agata li Battiati per le scorse elezioni Regionali in Sicilia, in cui il candidato del Pd ottenne 32mila preferenze. Sono complessivamente nove, riporta il quotidiano La Sicilia, le persone ...

Sicilia : voto di scambio - oggi interrogatorio ex deputato leghista Caputo : Palermo, 6 apr. (AdnKronos) - Verrà interrogato questa mattina, alle ore 11.30, l'ex deputato regionale Siciliano leghista Salvino Caputo, arrestato due giorni fa nell'ambito di un'inchiesta sul voto di scambio. Sempre oggi verranno sentiti dal gip anche il fratello del politico, Mario Caputo e Beni

Sicilia : voto di scambio - oggi interrogatorio ex deputato leghista Caputo : Palermo, 6 apr. (AdnKronos) – Verrà interrogato questa mattina, alle ore 11.30, l’ex deputato regionale Siciliano leghista Salvino Caputo, arrestato due giorni fa nell’ambito di un’inchiesta sul voto di scambio. Sempre oggi verranno sentiti dal gip anche il fratello del politico, Mario Caputo e Benito Vercio, procacciatore di voti. Nel corso dell’inchiesta, la Procura di Termini Imerese (Palermo) diretta da Ambrogio ...

Sicilia : voto di scambio - domani interrogatori fratelli Caputo : Palermo, 5 apr. (AdnKronos) - Sarà interrogato domani mattina alle 11.30 l'ex deputato regionale Siciliano Salvino Caputo, dirigente di ‘Noi con Salvini’, arrestato ieri con l’accusa di attentato contro i diritti politici del cittadino nell'ambito dell'inchiesta sul voto dio scambio coordinata dalla

Lega : due esponenti Siciliani ai domiciliari per voto di scambio : I carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno arrestato l’ex deputato regionale Salvino Caputo, avvocato e dirigente del movimento "Noi con Salvini": secondo quanto riferiscono l’Ansa e il quotidiano Repubblica.it, l’accusa nei confronti dell’avvocato di Monreale è di “voto di scambio”. L’ex parlamentare regionale leghista, commissario straordinario per i comuni della Provincia di Palermo per le elezioni amministrative che si sono ...

Sicilia : Attaguile - nessun voto di scambio - mio impegno con Lega prosegue : Palermo, 4 apr. (AdnKronos) - "Non ho mai fatto alcun voto di scambio, come si vuol far credere da alcuni giornali, in quanto non ho mai sostenuto un singolo candidato ma tutta la lista del partito e non mai fatto alcuna promessa o accordo elettorale. L'unica accusa che posso ipotizzare, come leggo