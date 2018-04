Sicilia | dal voto di scambio di Gennuso al riciclaggio di Genovese | tutti gli indagati

Sanità : violenza in ospedali - anche Ugl e medici Sicilia in piazza a Palermo : Palermo, 17 apr. (AdnKronos) - Ugl Sanità e medici Sicilia prenderanno parte sabato 21 aprile, a Palermo, alla manifestazione organizzata dagli Ordini dei medici della Sicilia per dire 'no' alla violenza negli ospedali, nei pronto soccorso e contro il personale medico e sanitario. Al sit in, che si

Cesare Bocci - il Mimì di Montalbano : ‘Gireremo per la prima volta fuori dalla Sicilia’ : Attualmente è in gara nella competizione danzante di Rai1 Ballando con le stelle (battuto di misura negli ascolti da Amici sabato 14 aprile) ma Cesare Bocci (QUI tutto quel che c’è da sapere sull’attore marchigiano) è pronto anche per riprendere il suo storico ruolo di Mimì Augello all’interno del ciclo de Il commissario Montalbano con la grandissima novità della prima trasferta ufficiale: “Sarò sul set fino ai primi di ...

SOTTOMARINO NUCLEARE USA A NAPOLI : DAL PORTO ALLA SIRIA?/ Il lungo viaggio da Gibilterra alla Sicilia : NAPOLI, SOTTOMARINO NUCLEARE Usa nel PORTO: è stato usato per attacco in Siria. Il sindaco Luigi de Magistris protesta con una lettera al Comandante: “Mai più”. Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 23:53:00 GMT)

Allerta Meteo - ciclone africano nel weekend : Tempeste di Sabbia in arrivo dal Sahara - Malta e Sicilia rischiano di essere avvolte da una fitta nube rossa [MAPPE] : 1/14 ...

Sicilia : redditi Ars - dalla stacanovista politica alla grillina al primo lavoro : Palermo, 11 apr. (AdnKronos) – “Credo che non ci sia nulla di cui vergognarsi. Non ho motivo né di giustificarmi né di vantarmi”. Cateno De Luca, il ‘Paperone’ dei deputati dell’Assemblea regionale Siciliana, al clamore mediatico ci è abituato. “Dopo 17 procedimenti penali e due arresti, da cui sono uscito sempre incensurato…” dice all’Adnkronos. alla ribalta della cronaca, ...

Sicilia : redditi Ars - dalla stacanovista politica alla grillina al primo lavoro (2) : (AdnKronos) – “L’ho creata partendo da zero, oggi è ramificata in 78 province e 18 regione con oltre mille sportelli e circa 650 dipendenti”. Un bel risultato per il parlamentare che adesso punta alla poltrona di sindaco di Messina alle prossime amministrative. “Prediligo l’attività sul territorio a quella parlamentare – dice -, la mia passione vera è amministrare”. E a dimostrarlo c’è il suo ...

Terrorismo - 'viaggi di lusso' di aspiranti jihadisti dalla Tunisia alla Sicilia : Recentemente la Guardia di Finanza palermitana e la Compagnia di Marsala hanno smantellato un'organizzazione di stampo criminale attiva tra la Tunisia e la Sicilia. Andando maggiormente nello specifico e stando a quanto riportato da un articolo pubblicato sul sito web locale Live Sicilia, l'organizzazione criminale organizzava sbarchi di immigrati clandestini ed era coinvolta nel contrabbando di sigarette. I 'viaggi di lusso' organizzati dal ...

Migranti - flussi dalla Tunisia alla Sicilia : 13 arresti : Tredici arresti tra Palermo e Trapani per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, e tra i fermati ci sono sospetti jihadisti. I finanzieri hanno eseguito le 13 misure nei confronti di ...

Organizzavano viaggi su gommoni velocissimi e senza controlli dalla Tunisia all'Italia : 13 fermi in Sicilia - anche sospetti jihadisti : La Procura di Palermo ha disposto il fermo dei componenti di un'organizzazione criminale che organizzava viaggi di migranti tra la Tunisia e la Sicilia su gommoni velocissimi. A bordo passeggeri disposti a pagare caro in cambio di un trasporto sicuro. Chi approdava riusciva a sfuggire ai controlli delle forze dell'ordine e alle procedure di identificazione: un modo, secondo gli inquirenti, per assicurare tra l'altro l'anonimato a chi arriva in ...

I nuovi episodi di Montalbano cambiano set : dalla Sicilia in Friuli a fine aprile per la 13ª stagione : Ciak si cambia set: i nuovi episodi di Montalbano saranno girati in Friuli Venezia Giulia. Lo svela Il Messaggero Veneto, confermato poi anche da FVG Film Commission, il quale rivela che in questi giorni sta ultimando le ricerche delle location che ospiteranno Luca Zingaretti e il resto del cast per le riprese della tredicesima stagione della fiction Rai. Cividale e Venzone sono le due città scelte per le riprese de "L'altro capo del filo", ...

«Melaverde» dalla Sicilia al Bergamasco : In questa puntata con Ellen Hidding visiteremo Palagonia, nella Piana di Catania, per raccontare la storia di un prodotto dalle caratteristiche uniche al mondo: le arance rosse di Sicilia . Ellen ...