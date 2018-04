Sicilia | arresto Gennuso | alle Regionali il M5S lo indicò tra gli ' impresentabili'

Sicilia : Musumeci - arresto Caputo? Mi auguro dimostri sua estraneità : Palermo, 4 apr. (AdnKronos) - "Ho grande rispetto per il lavoro della magistratura. Mi auguro che le persone coinvolte possano dimostrare la propria estraneità ai fatti, me lo auguro per loro, per le loro famiglie e per la credibilità della politica". Lo ha detto Nello Musumeci, Governatore Sicilian

Sicilia : arresto Caputo - alle regionali si candidò con Salvini : Palermo, 4 apr. (AdnKronos) – alle elezioni regionali dello scorso autunno in Sicilia, Mario Caputo, l’avvocato 44enne arrestato all’alba di oggi per voto di scambio con il fratello, Salvino Caputo, ex deputato regionale all’Ars decaduto, si era candidato con la lista ‘Fratelli d’Italia-Noi con Salvini’. “Ci credo molto, e mi sto impegnando come candidato di nuova generazione per cercare di portare ...

Sicilia : arresto Caputo - nel 2013 decaduto da deputato Ars : Palermo, 4 apr. (AdnKronos) – Salvino Caputo, l’avvocato di Monreale arrestato all’alba di oggi per voto di scambio, con il fratello Mario Caputo, nel 2013 era stato costretto a lasciare l’Assemblea regionale Siciliana dopo che nei suoi confronti divenne definitiva una condanna ad un anno e cinque mesi per tentato abuso d’ufficio. L’ex deputato regionale di An e poi Pdl cercò, secondo i giudici, di fare ...