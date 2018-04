Sicilia | arrestato per voto di scambio il deputato regionale Giuseppe Gennuso

Il consigliere regionale Siciliano Giuseppe Gennuso è stato arrestato con l’accusa di voto di scambio : Il consigliere regionale siciliano Giuseppe Gennuso è stato arrestato lunedì sera con l’accusa di voto di scambio, aggravata dal metodo mafioso. L’ordine di arresto è stato dato dal GIP di Catania su richiesta della Direzione distrettuale antimafia. Gennuso ha 65 anni ed The post Il consigliere regionale siciliano Giuseppe Gennuso è stato arrestato con l’accusa di voto di scambio appeared first on Il Post.

Palermo, 17 apr. (AdnKronos) – Con l'accusa di voto di scambio politico-mafioso i Carabinieri di Siracusa hanno arrestato nella tarda serata di ieri il parlamentare regionale Siciliano Giuseppe Gennuso, 65 anni, eletto alle scorso regionali nella lista di centrodestra 'Popolari ed Autonomisti'. Il provvedimento è stato emesso dal gip del tribunale di Catania su richiesta della Direzione distrettuale antimafia del

Sicilia - i voti comprati dalla Lega di Salvini. Arrestato Caputo - indagato Pagano : Dunque niente candidatura, ma ormai la campagna elettorale è in pieno svolgimento e inizia un vorticoso giro di telefonate tra Caputo e Gaetano Armao, oggi assessore regionale all'Economia nella ...

INDAGATI ANGELO ATTAGUILE E PAGANO - LEGA SALVINI KO IN Sicilia/ Caputo arrestato - 12 episodi voto di scambio : SICILIA, arresti per voti di scambio ai dirigenti LEGA-Noi con SALVINI i fratelli Caputo: indagato il deputato PAGANO, Vozza rilancia “SALVINI commissari tutto il partito in regione”(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 18:10:00 GMT)

Sicilia - VOTI DI SCAMBIO : ARRESTATO CAPUTO/ Lega - tra gli indagati anche Pagano e Attaguile : Lega, arresti in SICILIA per voto di SCAMBIO: ai domiciliari Salvino e Mario CAPUTO, ex deputato leghista in Ars. Salvini convoca in fretta il deputato indagato Alessandro Pagano(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 15:29:00 GMT)

Sicilia : il leghista Caputo arrestato per attentato contro i diritti politici del cittadino : Palermo, 4 apr. (AdnKronos) - L'ex deputato regionale Siciliano Salvino Caputo, dirigente di 'Noi con Salvini' è finito in manette con l'accusa di attentato contro i diritti politici del cittadino per "avere determinato con l'inganno gli elettori all'esercizio del loro diritto politico in senso diff